Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

(GLO)- Ngừng uống bia, rượu có thể giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, thậm chí đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nếu bệnh đã tiến triển thành xơ gan, khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ bị hạn chế.

Gan nhiễm mỡ do rượu, bia có thể cải thiện đáng kể khi người bệnh ngừng uống, nhưng không phải trường hợp nào cũng hồi phục hoàn toàn. Thời gian và mức độ phục hồi phụ thuộc vào tình trạng tổn thương gan, thời gian sử dụng rượu, bia và sức khỏe của từng người.

Ngưng uống rượu, bia sẽ giúp nhiều chỉ số sức khỏe được cải thiện. Ảnh: AI/TNO

Gan là cơ quan đảm nhiệm phần lớn quá trình chuyển hóa rượu, bia trong cơ thể. Khi uống nhiều và kéo dài, chất cồn làm rối loạn quá trình chuyển hóa chất béo, khiến mỡ tích tụ trong tế bào gan. Nếu tình trạng này tiếp diễn, gan có thể bị viêm, xơ hóa và tiến triển thành xơ gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của cơ quan.

Gan nhiễm mỡ do rượu, bia là giai đoạn sớm của bệnh gan liên quan đến rượu. Khi ngừng uống, lượng mỡ tích tụ trong gan có thể giảm dần, tạo điều kiện để tế bào gan phục hồi chức năng.

Theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health, lượng mỡ trong gan có thể giảm đáng kể sau khoảng 2-3 tuần kiêng rượu bia. Tuy nhiên, đây không phải mốc thời gian áp dụng cho tất cả mọi người. Người uống nhiều trong thời gian dài hoặc đã có tổn thương gan cần thêm thời gian để cải thiện.

Khi không còn phải liên tục chuyển hóa cồn, gan có điều kiện hoạt động bình thường hơn, hỗ trợ quá trình xử lý chất béo. Việc kiêng rượu bia cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin, đường huyết và một số chỉ số mỡ máu.

Khả năng phục hồi sẽ hạn chế hơn nếu bệnh đã tiến triển từ tích tụ mỡ sang viêm gan, xơ hóa hoặc xơ gan. Khi mô gan bị tổn thương kéo dài và hình thành nhiều mô sẹo, cấu trúc cùng chức năng của cơ quan này có thể bị ảnh hưởng lâu dài.

Trong trường hợp xơ gan, ngừng uống rượu, bia vẫn có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế tổn thương tiếp diễn, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa gan có thể trở lại hoàn toàn như trước.

Ngoài rượu, bia, gan nhiễm mỡ còn có thể liên quan đến thừa cân, béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và ít vận động. Vì vậy, chỉ ngừng uống rượu, bia có thể chưa đủ để giải quyết tình trạng gan nhiễm mỡ nếu các yếu tố nguy cơ khác vẫn tồn tại.

Để hỗ trợ phục hồi, người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân bằng, bảo đảm dinh dưỡng, vận động phù hợp và kiểm soát cân nặng. Không nên tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo có tác dụng thải độc, giải độc hoặc phục hồi gan khi chưa được tư vấn y tế.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người thường xuyên uống rượu, bia nên chủ động kiểm tra sức khỏe gan, ngay cả khi chưa có triệu chứng. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, siêu âm hoặc các phương pháp chẩn đoán phù hợp để đánh giá mức độ tổn thương.

Đặc biệt, người uống nhiều rượu, bia trong thời gian dài cần thận trọng khi ngừng đột ngột, bởi hội chứng cai rượu có thể gây nguy hiểm và cần được hỗ trợ y tế.