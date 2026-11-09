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14 người ở Lâm Đồng ngộ độc sau khi ăn cá nóc

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H.M (theo VnE, Báo Lâm Đồng)

(GLO)- Số người ngộ độc sau khi ăn cá nóc tại phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tăng lên 14 người, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.

Ngày 9-11, Báo Lâm Đồng dẫn thông tin từ Công an phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc 14 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc xảy ra trên địa bàn.

Trong số 14 người, ông Bùi Có (48 tuổi, trú tại phường Phú Thủy) đang trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, suy thận, phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

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Cá nóc được đánh bắt ở vùng biển Bình Thuận, năm 2021. Ảnh: Tư Huynh/VnE

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Phú Thủy, khoảng 10 giờ ngày 8-11, ông Bùi Văn Rột (trú tại tổ dân phố 12, phường Phú Thủy) đi biển đánh bắt cá và mang về nhà 2 con cá nóc, tổng trọng lượng khoảng 5 kg.

Ông cùng 13 người thân gồm vợ, con, cháu và anh em chế biến cá nóc thành món ăn trưa. Đến khoảng 13 giờ, mọi người ra về. Vài giờ sau, cả 14 người tham gia bữa ăn bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc như khó thở, tê tay chân, tê môi, buồn nôn...

Theo các chuyên gia, cá nóc biển chứa độc tố tetrodotoxin, chủ yếu tác động lên hệ thần kinh, có thể gây tê liệt cơ, suy hô hấp và tử vong. Độc tố thường tập trung ở gan, buồng trứng, ruột và một số bộ phận khác của cá. Độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín.

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