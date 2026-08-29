Chỉ số lăng quăng, bọ gậy vượt ngưỡng tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết ở Gia Lai

(GLO)- Đây là đánh giá của đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên do TS. Bùi Khánh Toàn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn qua triển khai giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) tại các xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai gồm: Chư Păh, Biển Hồ và Ia Boòng từ ngày 25 đến 27-8.

Qua giám sát thực tế tại các ổ dịch trên địa bàn 3 xã, kết quả điều tra cho thấy các chỉ số véc tơ truyền bệnh đều ở mức cao, vượt ngưỡng quy định của Bộ Y tế. Chỉ số BI tại các điểm kiểm tra dao động từ 93 đến 260, phản ánh mật độ lăng quăng, bọ gậy trong cộng đồng vẫn rất lớn.

Người dân xã Biển Hồ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống SXH. Ảnh: Như Nguyện

Đáng chú ý, tại một số ổ dịch ở xã Biển Hồ như thôn Nghĩa Hưng 3, chỉ số véc tơ vẫn ở mức cao dù đã thực hiện phun hóa chất lần hai. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nhiều hộ dân còn tồn tại các dụng cụ chứa nước có lăng quăng, bọ gậy như chậu hoa, lốp xe, vỏ dừa, phuy chứa nước và các vật dụng phế thải khác.

Để khống chế các ổ dịch đang hoạt động, đoàn công tác đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và xử lý triệt để các nguồn sinh sản của muỗi.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước, góp phần hạn chế ca mắc mới và ngăn chặn dịch SXH tiếp tục lan rộng trên địa bàn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5.368 ca mắc SXH, có 1 trường hợp tử vong. Số ca mắc SXH tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Hiện nay, trung bình mỗi tuần, tỉnh ghi nhận khoảng 400 ca mắc SXH. Địa phương đang khẩn trương triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống SXH trên toàn tỉnh.