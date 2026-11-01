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Từ 1-11, chính sách BHYT của 1,3 triệu người có gì thay đổi?

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NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, SGGPO, VGP)

(GLO)- Khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số có nguy cơ không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngày 1-11-2026. Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng để tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

Theo đó, chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện trong 36 tháng, từ ngày 1-11-2023 đến hết 31-10-2026.

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Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thu Hà

Đối tượng thụ hưởng là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2016-2020, nhưng những địa bàn này không còn thuộc danh sách tương ứng giai đoạn 2021-2025.

Theo quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng này. Phần còn lại do ngân sách địa phương hỗ trợ thêm hoặc người dân tự đóng, tùy chính sách từng địa phương.

Tuy nhiên, khi thời hạn hỗ trợ kết thúc, khoảng 1,3 triệu người có nguy cơ không còn được hưởng khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nếu không có chính sách tiếp nối.

Theo số liệu được Bộ Y tế dẫn từ Bộ Tài chính, đến tháng 10-2026, hơn 1,4 triệu người vẫn thuộc diện được hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Trong số các địa phương triển khai chính sách, 15 tỉnh, thành phố hỗ trợ toàn bộ phần 30% mức đóng còn lại; 2 địa phương hỗ trợ một phần, trong khi 17 tỉnh, thành phố chưa có chính sách hỗ trợ bổ sung.

Nếu không có cơ chế chuyển tiếp, người thuộc diện thụ hưởng tại các địa phương chưa hỗ trợ thêm có thể phải tự đóng toàn bộ mức phí BHYT, cao khoảng 3,3 lần so với khoản đang phải đóng.

Bộ Y tế cảnh báo phần lớn người thuộc nhóm này có thu nhập thấp, khả năng tự chi trả hạn chế. Chi phí tham gia tăng có thể khiến một bộ phận người dân ngừng đóng BHYT, dẫn đến gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh, đặc biệt đối với người mắc bệnh mạn tính cần điều trị dài ngày.

Vì vậy, để hạn chế nguy cơ trên, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ tiếp tục sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng nói trên từ ngày 1-11-2026, trong thời gian chờ nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính được dẫn trong hồ sơ đề xuất, kinh phí hỗ trợ cho khoảng 1,3 triệu người trong 2 tháng cuối năm 2026 dự kiến khoảng 207 tỷ đồng. Giai đoạn 2027-2030, kinh phí bình quân dự kiến khoảng 1.243 tỷ đồng mỗi năm.

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