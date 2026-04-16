Gia Lai: Gần 40 cán bộ y tế xã được tập huấn về tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và tiêm chủng ngoại trạm

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Trong 2 ngày (16 và 17-4), tại Trung tâm y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ y tế xã về tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và tiêm chủng ngoại trạm.

Theo đó, gần 40 cán bộ y tế thuộc các xã: Xã Ia Sao, Ia Rbol, Ia Hdreh, Uar, Ia Rsai, Phú Túc, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Pờ Tó, Ia Pa và Ia Tul tham gia tập huấn.

z7730726267793-1a261238ede8743dea1ece0ff70c29c5.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Chí Quang

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phổ biến các văn bản quy định chung hoạt động tiêm chủng; các chuyên đề về vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng và phối hợp các vắc xin ngoài chương trình; Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em theo quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27-3-2023; Hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế.

Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; Quy trình đảm bảo an toàn tiêm chủng tiêm tại trạm và ngoại trạm và Quy trình Giám sát bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Lớp tập huấn nhằm củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế tuyến xã, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động trong công tác tiêm chủng, nhất là chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh.

Làm đẹp sai địa chỉ, rủi ro khó lường

(GLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xử phạt 8 cơ sở thẩm mỹ, nha khoa vi phạm với tổng số tiền 427 triệu đồng. Các lỗi phổ biến là hoạt động không phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ chuyên môn…

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

(GLO)- Ngày 4-4, 111 phụ nữ trên 35 tuổi ở các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Boòng, Ia Púch và Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí bằng siêu âm. Chương trình do Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

null