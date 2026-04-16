Gia Lai: Gần 40 cán bộ y tế xã được tập huấn về tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và tiêm chủng ngoại trạm

(GLO)- Trong 2 ngày (16 và 17-4), tại Trung tâm y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ y tế xã về tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và tiêm chủng ngoại trạm.

Theo đó, gần 40 cán bộ y tế thuộc các xã: Xã Ia Sao, Ia Rbol, Ia Hdreh, Uar, Ia Rsai, Phú Túc, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Pờ Tó, Ia Pa và Ia Tul tham gia tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Chí Quang

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phổ biến các văn bản quy định chung hoạt động tiêm chủng; các chuyên đề về vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng và phối hợp các vắc xin ngoài chương trình; Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em theo quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27-3-2023; Hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế.

Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; Quy trình đảm bảo an toàn tiêm chủng tiêm tại trạm và ngoại trạm và Quy trình Giám sát bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Lớp tập huấn nhằm củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế tuyến xã, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động trong công tác tiêm chủng, nhất là chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh.