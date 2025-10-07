(GLO)- Ngày 6-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khai trương Phòng tiêm vắc xin dịch vụ tại cơ sở 2 (phường Pleiku) góp phần phục vụ nhu cầu tiêm chủng vắc xin dịch vụ phòng-chống dịch bệnh cho người dân trên địa bàn.

Người dân được bác sĩ tư vấn trước khi tiêm vắc xin tại Phòng tiêm vắc xin dịch vụ tại cơ sở 2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, phòng tiêm đặt tại tầng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (số 177 Cách Mạng Tháng Tám, phường Pleiku). Phòng tiêm chủng dịch vụ đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, bao gồm khu vực tiêm chủng một chiều, thông thoáng; trang thiết bị bảo quản vắc xin đạt chuẩn (tủ lạnh chuyên dụng, phích vắc xin, nhiệt kế); nhân sự được đào tạo chuyên môn và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn tiêm chủng.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phòng tiêm được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đa dạng của người dân, góp phần nâng cao tỷ lệ miễn dịch và phòng-chống hiệu quả các bệnh truyền nhiễm.

Tại đây sẽ cung cấp các loại vắc xin dịch vụ theo đúng danh mục được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đồng thời đảm bảo điều kiện bảo quản, lưu trữ và sử dụng theo đúng quy định chuyên môn.

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ tại cơ sở 2 (phường Pleiku) góp phần phục vụ nhu cầu tiêm chủng vắc xin dịch vụ phòng-chống dịch bệnh cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Việc đưa Phòng tiêm chủng dịch vụ vào hoạt động góp phần tăng thêm một địa điểm tiêm chủng uy tín, tin cậy và khả năng tiếp cận dịch vụ tiêm chủng cho người dân trên địa bàn tỉnh.