Tập huấn thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho 50 cán bộ y tế

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-6), tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn về thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS) cho trên 50 cán bộ y tế tuyến tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đến từ Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên giới thiệu tổng quan, phổ biến triển khai làm sạch, kết nối liên thông trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; giới thiệu những thay đổi và cách thức quản lý đối tượng, số liệu trên hệ thống; dự báo nhu cầu và quản lý vắc xin, vật tư, khai thác sử dụng số liệu tiêm chủng từ hệ thống…

Ông Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài lý thuyết, các đại biểu được giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp trên phần mềm cũng như được chia sẻ, thảo luận và giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong quá trình vận hành hệ thống.

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh - cho biết: Mục tiêu cốt lõi của lớp tập huấn là quán triệt tinh thần quản trị dữ liệu, thống kê báo cáo đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” mà Chính phủ yêu cầu.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Thời gian tới, Cục Phòng bệnh sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nâng cấp, hoàn thiện toàn diện nhằm bảo đảm hệ thống vận hành mượt mà, tương thích hoàn toàn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, phục vụ hiệu quả cho công tác tra cứu, dự phòng và bảo vệ sức khỏe bền vững cho nhân dân.