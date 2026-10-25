Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Bệnh viện ĐH Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch thận cho 2 bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-10, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã phối hợp thực hiện ca can thiệp mạch thận cho 2 bệnh nhân bị tổn thương mạch máu phức tạp.

Hai trường hợp được can thiệp gồm một bệnh nhân nữ sinh năm 1962 và một bệnh nhi sinh năm 2010, đều có tình trạng tiểu máu tái diễn do những bất thường, tổn thương mạch máu cần được xử trí chuyên sâu.

Cụ thể, bệnh nhân nữ sinh năm 1962 bị tiểu máu tái diễn sau chấn thương, với các tổn thương gồm túi giả phình động mạch thận, rách đường bài xuất và tụ máu quanh thận. Ê kíp bác sĩ tiến hành chụp mạch, can thiệp xử trí túi giả phình động mạch thận trái nhằm kiểm soát tổn thương mạch máu, hạn chế nguy cơ chảy máu kéo dài.

trien-khai-thanh-cong-ky-thuat-can-thiep-mach-than-dau-tien-tai-dia-ban-phia-tay-tinh-gia-lai-cho-2-benh-nhan-3422.jpg
Ê kíp bác sĩ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai phối hợp thực hiện ca can thiệp mạch thận. Ảnh: Như Nguyện

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi sinh năm 2010 được chẩn đoán dị dạng mạch máu vùng bể thận - niệu quản phải và dị dạng mạch máu bàng quang, kèm tình trạng tiểu máu tái diễn. Ê kíp bác sĩ tiến hành chụp mạch và can thiệp các tổn thương theo chỉ định chuyên môn.

Tham gia thực hiện kỹ thuật có BS.CKI Trần Doãn Khắc Việt và BS.CKI Lương Thanh Bình (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ chuyên môn; ThS.BS Võ Thành Ngọc - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai) trực tiếp thực hiện cùng ê kíp can thiệp nội mạch của bệnh viện.

Can thiệp mạch thận là phương pháp điều trị ít xâm lấn, sử dụng hệ thống mạch máu để tiếp cận và xử trí tổn thương. Đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp, phương pháp này có thể giúp hạn chế mức độ can thiệp phẫu thuật, đồng thời hỗ trợ kiểm soát các tổn thương mạch máu phức tạp.

Việc triển khai thành công kỹ thuật can thiệp mạch thận tiếp tục đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai, sau quá trình triển khai các kỹ thuật can thiệp tim mạch. Kết quả này cũng cho thấy vai trò của hoạt động hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai với đội ngũ chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

(GLO)- Trong 3 ngày từ 12 đến 14-10, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức Hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư vú miễn phí với sự tham gia của 200 nữ đoàn viên, người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

Infographics

(GLO)- Khoảng 6-7% dân số trưởng thành tại Việt Nam đang mắc đái tháo đường; trong đó có nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Chuyên gia khuyến cáo điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và tầm soát sớm để giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng.

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Xã hội

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Tin tức

(GLO)- Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Tin tức

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

null