Bệnh viện ĐH Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch thận cho 2 bệnh nhân

(GLO)- Ngày 25-10, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã phối hợp thực hiện ca can thiệp mạch thận cho 2 bệnh nhân bị tổn thương mạch máu phức tạp.

Hai trường hợp được can thiệp gồm một bệnh nhân nữ sinh năm 1962 và một bệnh nhi sinh năm 2010, đều có tình trạng tiểu máu tái diễn do những bất thường, tổn thương mạch máu cần được xử trí chuyên sâu.

Cụ thể, bệnh nhân nữ sinh năm 1962 bị tiểu máu tái diễn sau chấn thương, với các tổn thương gồm túi giả phình động mạch thận, rách đường bài xuất và tụ máu quanh thận. Ê kíp bác sĩ tiến hành chụp mạch, can thiệp xử trí túi giả phình động mạch thận trái nhằm kiểm soát tổn thương mạch máu, hạn chế nguy cơ chảy máu kéo dài.

Ê kíp bác sĩ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai phối hợp thực hiện ca can thiệp mạch thận. Ảnh: Như Nguyện

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi sinh năm 2010 được chẩn đoán dị dạng mạch máu vùng bể thận - niệu quản phải và dị dạng mạch máu bàng quang, kèm tình trạng tiểu máu tái diễn. Ê kíp bác sĩ tiến hành chụp mạch và can thiệp các tổn thương theo chỉ định chuyên môn.

Tham gia thực hiện kỹ thuật có BS.CKI Trần Doãn Khắc Việt và BS.CKI Lương Thanh Bình (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ chuyên môn; ThS.BS Võ Thành Ngọc - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai) trực tiếp thực hiện cùng ê kíp can thiệp nội mạch của bệnh viện.

Can thiệp mạch thận là phương pháp điều trị ít xâm lấn, sử dụng hệ thống mạch máu để tiếp cận và xử trí tổn thương. Đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp, phương pháp này có thể giúp hạn chế mức độ can thiệp phẫu thuật, đồng thời hỗ trợ kiểm soát các tổn thương mạch máu phức tạp.

Việc triển khai thành công kỹ thuật can thiệp mạch thận tiếp tục đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai, sau quá trình triển khai các kỹ thuật can thiệp tim mạch. Kết quả này cũng cho thấy vai trò của hoạt động hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai với đội ngũ chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.