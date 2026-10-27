Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 150 người dân xã Ia Hrung

(GLO)- Ngày 26-10, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Breng 3, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) phối hợp với UBND xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà người dân trên địa bàn.

Đội ngũ y, bác sĩ khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 150 người dân. Bên cạnh việc thăm khám, bà con còn được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 trao tặng 18 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và 2 suất quà cho trưởng thôn, già làng. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị đối với người dân địa phương, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống người dân, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đó, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung sức thực hiện công tác an sinh xã hội tại xã Ia Hrung.