Halloween: Vui lễ hội, đừng quên an toàn!

(GLO)- Halloween là dịp để giới trẻ và các gia đình tham gia hóa trang, vui chơi, trải nghiệm không khí lễ hội. Tuy nhiên, để cuộc vui trọn vẹn, mỗi người cần chú ý an toàn khi trang điểm, lựa chọn trang phục, di chuyển và tham gia các hoạt động đông người.

Ngày 31-10, lễ hội Halloween diễn ra tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, với các hoạt động hóa trang, trang trí bí ngô, vui chơi và chụp ảnh.

Những năm gần đây, lễ hội có nguồn gốc từ phương Tây này ngày càng được giới trẻ Việt Nam đón nhận, trở thành dịp giao lưu, giải trí và thể hiện sự sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh không khí sôi động, người tham gia cần chủ động phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn.

Cẩn trọng khi vẽ mặt, trang điểm hóa trang

Vẽ mặt là một trong những hoạt động được yêu thích trong dịp Halloween. Tuy nhiên, sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm không dành cho da có thể gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, nổi mẩn và tổn thương vùng mắt.

Vẽ mặt là một trong những hoạt động được yêu thích trong dịp Halloween. Ảnh: Dân trí

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh, người tham gia nên lựa chọn sản phẩm hóa trang có nguồn gốc rõ ràng, thử trước trên một vùng da nhỏ và hạn chế trang điểm quá dày hoặc trên diện rộng.

Không nên sử dụng chung cọ, bông phấn và các dụng cụ trang điểm với người khác; tránh trang điểm tại vùng da đang tổn thương và những khu vực nhạy cảm như mắt, môi. Sau khi tham gia lễ hội, cần tẩy trang bằng sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp với làn da.

Đặc biệt, phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm hóa trang cho trẻ em bởi làn da của trẻ dễ bị kích ứng. Không sử dụng sơn, màu vẽ thủ công hoặc các hóa chất không được sản xuất để dùng trên da. Nếu xuất hiện tình trạng ngứa, đỏ, sưng hoặc đau mắt sau khi trang điểm, cần ngừng sử dụng sản phẩm và tìm kiếm sự tư vấn y tế phù hợp.

Chọn trang phục phù hợp, bảo đảm an toàn

Trang phục Halloween nên vừa vặn, không quá dài hoặc rườm rà để tránh vấp ngã. Người tham gia nên ưu tiên giày dép thoải mái, phụ kiện mềm, không sắc nhọn và trang phục có màu sắc dễ nhận diện. Khi ra đường vào buổi tối, có thể sử dụng dải phản quang hoặc đèn phát sáng để tăng khả năng nhận diện.

Để bảo đảm an toàn, phụ huynh cần lựa chọn trang phục phù hợp, kiểm tra mỹ phẩm hóa trang và luôn giám sát trẻ khi tham gia các hoạt động. Ảnh minh họa: AI

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế và các tổ chức an toàn trẻ em, mặt nạ che kín mặt có thể hạn chế tầm nhìn và gây khó khăn khi hô hấp. Vì vậy, nên ưu tiên vẽ mặt bằng sản phẩm phù hợp thay vì sử dụng mặt nạ cản trở tầm nhìn.

Kính áp tròng màu dùng để hóa trang cũng cần được lựa chọn và sử dụng theo hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc mắt, tránh tự ý mua, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Chú ý giao thông, phòng cháy và an toàn cho trẻ

Tại các địa điểm tổ chức Halloween đông người, người tham gia cần tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, không chen lấn, xô đẩy và giữ thông thoáng lối đi, lối thoát hiểm. Người đi bộ nên sử dụng vỉa hè, sang đường tại nơi quy định; người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt tại khu vực có đông trẻ em.

Đông người dân đổ về vui chơi, hòa mình vào không khí lễ hội Halloween tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) tối 30-10. Ảnh: Dân trí

Với hoạt động xin kẹo (trick-or-treat), trẻ nhỏ cần có người lớn đi cùng. Phụ huynh nên lựa chọn tuyến đường quen thuộc, đủ ánh sáng, thống nhất thời gian trở về và nhắc trẻ không tự ý vào nhà hoặc lên xe của người lạ.

Bên cạnh đó, các vật dụng trang trí như nến, đèn lồng, giấy và vải dễ bắt lửa cần được bố trí cách xa nguồn nhiệt. Nên sử dụng nến điện hoặc đèn LED thay cho nến thật, không để trẻ tiếp xúc với lửa và không bỏ mặc nến đang cháy.

Sau khi trở về, phụ huynh cần kiểm tra bánh kẹo trẻ nhận được, chỉ cho trẻ sử dụng sản phẩm còn nguyên bao bì, không có dấu hiệu bất thường; đồng thời lưu ý nguy cơ hóc, nghẹn và dị ứng thực phẩm.

Halloween là dịp vui chơi, giao lưu văn hóa và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Tuy nhiên, niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi người có ý thức bảo vệ bản thân, quan tâm đến trẻ em và tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Một lựa chọn hóa trang phù hợp cùng sự chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần giúp mùa lễ hội diễn ra vui tươi, văn minh.