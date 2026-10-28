Việt Nam lần đầu có vắc xin cúm dạng xịt, trẻ sợ kim tiêm có thêm lựa chọn

(GLO)- Lần đầu tiên tại Việt Nam, vắc xin cúm dạng xịt mũi được triển khai, mở thêm lựa chọn phòng bệnh cho trẻ từ 2 đến dưới 18 tuổi, đặc biệt là những trẻ sợ kim tiêm.

Ngày 28-10, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC chính thức triển khai vắc xin cúm dạng xịt mũi FluMist của Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca (Anh).

Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt vaccine cúm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam vào sáng 28-10. Ảnh: Nhân Lê/TTO

Đây là lần đầu tiên loại vắc xin này được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, bổ sung phương thức phòng cúm không cần kim tiêm bên cạnh các loại vắc xin dạng tiêm đang được sử dụng.

Theo thông tin từ VNVC, FluMist là vắc xin cúm sống giảm độc lực, được sử dụng bằng cách xịt trực tiếp vào niêm mạc mũi. Vắc xin giúp cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch thông qua ba cơ chế bổ trợ nhau, gồm miễn dịch tại niêm mạc mũi họng, miễn dịch toàn thân và miễn dịch tế bào.

Vắc xin được triển khai cho trẻ từ 2 đến dưới 18 tuổi. Theo dữ liệu nghiên cứu được đơn vị cung cấp, hiệu quả phòng cúm có thể đạt tới 88% đối với các chủng virus tương đồng với chủng có trong vắc xin. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào mức độ tương đồng giữa chủng virus lưu hành và chủng vắc xin.

Về lịch sử dụng, trẻ từ 2 đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm vắc xin cúm cần 2 liều, cách nhau ít nhất 4 tuần. Trẻ trong độ tuổi này đã có tiền sử tiêm phòng cúm và trẻ từ 9 đến dưới 18 tuổi có thể sử dụng 1 liều theo hướng dẫn chuyên môn và tiền sử tiêm chủng.

FluMist đã có hơn 20 năm được theo dõi, giám sát an toàn trên thế giới, với hơn 200 triệu liều được phân phối tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù thuận tiện do không cần kim tiêm, loại vắc xin này có yêu cầu bảo quản nghiêm ngặt, ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -30 độ C trước khi rã đông và bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vắc xin cúm dạng xịt được sử dụng nhẹ nhàng, thao tác đơn giản, thuận tiện. Ảnh: Nhân Lê/TTO

Việc đưa vắc xin cúm dạng xịt vào sử dụng được kỳ vọng giúp trẻ em, nhất là những trẻ có tâm lý sợ tiêm, dễ dàng tiếp cận hơn với biện pháp phòng bệnh.

Tuy nhiên, vắc xin cần được sử dụng đúng đối tượng, lịch trình và chỉ định chuyên môn; phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng để được khám sàng lọc, tư vấn trước khi sử dụng.