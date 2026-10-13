Ca cúm A ở trẻ tăng hơn 7 lần, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu co giật

(GLO)- Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, trong 5 tuần gần đây, số ca cúm A ghi nhận tại bệnh viện tăng hơn 7 lần, số trẻ phải nhập viện tăng từ 18 lên 124 ca.

Số ca cúm A ở trẻ em có xu hướng gia tăng, làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đặc biệt chú ý các dấu hiệu như co giật, li bì, khó thở để đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời.

Trẻ tiêm phòng cúm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Giang Huy/VnExpress

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp. Bệnh thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, khi thời tiết thay đổi thất thường. Trẻ em là nhóm dễ mắc bệnh do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đặc biệt khi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người tại trường học và các khu vui chơi.

Theo các chuyên gia y tế, phần lớn trẻ mắc cúm A có thể hồi phục sau vài ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc các biến chứng ngoài đường hô hấp. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt cao, ho, sổ mũi hoặc mệt mỏi kéo dài.

Đáng chú ý, biến chứng thần kinh liên quan đến cúm có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Một trong những dấu hiệu nguy hiểm là co giật, có thể xuất hiện khi trẻ sốt cao hoặc trong một số tình trạng tổn thương thần kinh do nhiễm virus.

Theo khuyến cáo chuyên môn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các biểu hiện như co giật, lơ mơ, khó đánh thức, rối loạn ý thức, thở nhanh, khó thở hoặc tím tái. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh đang diễn biến nghiêm trọng, cần được thăm khám và điều trị khẩn cấp.

Khi trẻ bị co giật, người chăm sóc cần giữ bình tĩnh, đặt trẻ nằm nghiêng ở nơi an toàn, nới lỏng quần áo và loại bỏ các vật cứng xung quanh. Tuyệt đối không ghì chặt tay chân, không đưa thìa, ngón tay hoặc bất kỳ vật gì vào miệng trẻ, đồng thời không cố cho trẻ uống thuốc hay nước khi đang co giật. Cần gọi cấp cứu nếu cơn co giật kéo dài từ 5 phút, tái diễn hoặc trẻ gặp khó khăn về hô hấp.

Để phòng bệnh, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ môi trường sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc với người đang có triệu chứng cúm. Tiêm vaccine cúm hằng năm theo khuyến cáo của nhân viên y tế cũng là biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Các bác sĩ lưu ý, không tự ý sử dụng kháng sinh để điều trị cúm A vì kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus. Thuốc kháng virus cần được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt đối với trẻ có nguy cơ cao hoặc xuất hiện triệu chứng nặng.