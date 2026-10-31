Gia Lai hơn 2,39 triệu lượt người được khám sức khỏe

(GLO)- Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 29-10-2026, toàn tỉnh có 2.394.472 lượt người được khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 74,53% so với tổng dân số 3.212.929 người.

Riêng trong tuần từ ngày 23 đến 29-10, toàn tỉnh ghi nhận 14.456 lượt khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe thuộc các nhóm đối tượng theo quy định.

Trong đó, nhóm đối tượng thuộc diện được UBND cấp xã phê duyệt danh sách có 107.061 người được khám, gồm 74.083 trẻ dưới 6 tuổi, 10.605 người từ đủ 6 đến dưới 18 tuổi và 22.373 người từ đủ 18 tuổi trở lên. Riêng tuần báo cáo có 7.039 lượt khám ở nhóm này.

Tính đến ngày 29-10-2026, toàn tỉnh có 2.394.472 lượt người được khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Như Nguyện

Đối với người lao động, lũy kế có 77.460 lượt khám sức khỏe định kỳ; nhóm học sinh có 720.186 lượt được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh có 8.075 người, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 2.308 người được kiểm tra sức khỏe.

Đáng chú ý, số liệu khám sức khỏe phục vụ lái xe, học tập, xin việc và cán bộ đạt 229.143 lượt. Riêng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 1.250.239 lượt.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại một số địa phương vẫn còn hạn chế. Tính đến ngày 29-10, toàn tỉnh còn 6 xã, phường chưa phát sinh lượt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, gồm: An Nhơn Đông, Pleiku, Ia Hiao, Ia Khươl, Ia Ly và Kim Sơn.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục điều phối cơ sở khám chữa bệnh, nhân lực, trang thiết bị và phương tiện hỗ trợ những địa bàn khó khăn, có tiến độ triển khai thấp; đồng thời đôn đốc các địa phương rà soát, phê duyệt danh sách trẻ dưới 6 tuổi thuộc diện khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Sở Y tế cũng phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026; đồng thời thúc đẩy hoàn thành kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh trong tháng 10-2026.