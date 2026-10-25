Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai thăm khám sức khỏe cho 134 thai phụ có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Trong 2 ngày 24 và 25-10, tại phường Pleiku, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe và khám thai định kỳ cho 134 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại tỉnh Gia Lai do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm giúp các thai phụ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi thai kỳ và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sinh nở.

Các thai phụ được thăm khám toàn diện tại Bệnh viện Sản -Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tại chương trình, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông, tư vấn trực tiếp cho các thai phụ và người thân đi cùng. Nội dung tập trung hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản, chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung sắt, axit folic và các vi chất cần thiết trong thai kỳ; theo dõi sự phát triển của thai nhi, nhận biết những dấu hiệu bất thường để kịp thời đến cơ sở y tế.

Các thai phụ cũng được tư vấn phòng ngừa những yếu tố nguy cơ, bệnh lý thường gặp trong thai kỳ; hướng dẫn chuẩn bị cho cuộc sinh an toàn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh. Đồng thời, nhân viên y tế hướng dẫn sử dụng sổ theo dõi khám thai định kỳ, ghi nhớ lịch hẹn và phối hợp với cơ sở y tế trong quá trình quản lý thai nghén.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, các bác sĩ chuyên khoa Sản trực tiếp khám thai, đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh hoạt động truyền thông, các bác sĩ chuyên khoa Sản trực tiếp khám thai, đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi; thực hiện siêu âm, xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật phù hợp với tuổi thai, tình trạng sức khỏe thực tế và chỉ định chuyên môn. Trên cơ sở kết quả thăm khám, bác sĩ tư vấn chăm sóc thai kỳ, phát hiện các yếu tố nguy cơ, hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển khám chuyên sâu khi cần thiết.

Dịp này, các thai phụ có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Theo kế hoạch của chương trình, mỗi trường hợp còn được hỗ trợ gói kinh phí trị giá 10 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, 3 triệu đồng chi phí khám thai và 5 triệu đồng hỗ trợ khi đi sinh.

Ông Đinh Hà Nam- Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai tặng quà cho thai phụ tại chương trình sáng 24-10. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, tại xã Gào, các y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã thăm khám cho 40 thai phụ có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến, cuối tuần tới, bệnh viện tiếp tục tổ chức thăm khám cho 26 phụ nữ mang thai tại khu vực Kbang.

Thông qua chương trình, phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc thai kỳ an toàn, phát hiện sớm những nguy cơ đối với sức khỏe mẹ và bé, hướng đến giảm thiểu các biến chứng trong thai kỳ và khi sinh.