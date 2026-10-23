Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Bộ Y tế nói rõ về đề xuất hiến mô, bộ phận cơ thể ở trẻ dưới 18 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, TPO)

(GLO)- Ngày 23-10, trước những ý kiến nhiều chiều về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, Bộ Y tế đã thông tin làm rõ nội dung dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Theo Bộ Y tế, sau gần 20 năm thực hiện Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006, nguồn hiến vẫn chưa đáp ứng nhu cầu điều trị. Nhiều người bệnh, trong đó có trẻ em, phải chờ đợi lâu để tìm được mô, tạng phù hợp, có trường hợp không thể chờ đến khi có nguồn tạng hiến.

Do đó, dự thảo luật được xây dựng theo hướng mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội ghép cho người bệnh, đồng thời tăng cường kiểm soát hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người và bảo vệ người hiến.

bo-y-te-noi-ro-ve-de-xuat-hien-mo-bo-phan-co-the-o-tre-duoi-18-tuoi.jpg
Chăm sóc bệnh nhi sau ghép tạng tại Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: TPO

Cụ thể, dự thảo luật lần này bổ sung quy định người đăng ký hiến dưới 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, nội dung liên quan đến người dưới 18 tuổi đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là những lo ngại về khả năng trẻ bị tác động, gây áp lực hoặc bị lợi dụng trong hoạt động hiến mô, tạng.

Bộ Y tế cho biết, dự thảo luật phân biệt rõ 2 trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi, với các điều kiện khác nhau.

Đối với người dưới 18 tuổi đang sống, dự thảo chỉ cho phép hiến mô tái sinh, như tế bào gốc tạo máu, để điều trị cho người thân khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Cụ thể, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Người hiến phải đáp ứng điều kiện sức khỏe, được tư vấn độc lập và có sự đồng ý của chính mình cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

Dự thảo tiếp tục nghiêm cấm lấy thận, gan, tim, phổi hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể lành nào của người dưới 18 tuổi đang sống.

Đối với trường hợp hiến sau khi qua đời, dự thảo đặt ra điều kiện người hiến đã được hội đồng chuyên môn độc lập xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, đã đăng ký hoặc có nguyện vọng hiến trước khi qua đời và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Người dưới 18 tuổi cũng được đăng ký hiến khi có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Việc đăng ký có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào.

Quy định này nhằm tôn trọng nguyện vọng hiến tặng của người dưới 18 tuổi và gia đình, đồng thời tạo thêm cơ hội cứu chữa cho người bệnh, nhất là những trường hợp cần mô, bộ phận cơ thể có kích thước và đặc điểm giải phẫu phù hợp mà nguồn hiến từ người trưởng thành khó đáp ứng.

Trước những lo ngại trên mạng xã hội về nguy cơ mua bán mô, bộ phận cơ thể người, kể cả ở trẻ em, Bộ Y tế cho biết dự thảo luật quy định nghiêm cấm các hành vi mua bán, ép buộc, lấy trộm, môi giới mô, bộ phận cơ thể người và lợi dụng quan hệ giám hộ, chăm sóc thay thế, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của người chưa thành niên. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định.

Dự thảo cũng bổ sung yêu cầu xác minh nhân thân, mối quan hệ giữa người hiến và người được ghép; bảo đảm tính độc lập trong đánh giá điều kiện hiến và tư vấn về lấy, ghép, đặc biệt đối với người dưới 18 tuổi. Việc ghép phải được điều phối thông qua mã quốc gia và danh sách chờ ghép nhằm bảo đảm công bằng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

Infographics

(GLO)- Khoảng 6-7% dân số trưởng thành tại Việt Nam đang mắc đái tháo đường; trong đó có nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Chuyên gia khuyến cáo điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và tầm soát sớm để giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng.

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

Tin tức

(GLO)- Ngừng uống bia, rượu có thể giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, thậm chí đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nếu bệnh đã tiến triển thành xơ gan, khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ bị hạn chế.

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Xã hội

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

Tin tức

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Tin tức

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

null