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Ung thư gan tại Việt Nam: Số ca tử vong tương đương khoảng 94% số ca mắc mới

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VnExpress)

(GLO)- Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 2 tại Việt Nam. Đáng lo ngại, số ca tử vong gần bằng số ca mắc mới (chiếm khoảng 94%), trong khi phần lớn bệnh nhân được phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

Theo số liệu GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Việt Nam ước tính ghi nhận 14.591 ca ung thư gan mới và 13.664 trường hợp tử vong mỗi năm. Với số ca tử vong tương đương khoảng 94% số ca mắc mới, ung thư gan tiếp tục là một trong những bệnh ung thư có gánh nặng lớn nhất tại nước ta, chỉ sau ung thư phổi về số ca tử vong.

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Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 2 tại Việt Nam. Ảnh minh họa: AI

Đây là thông tin được các chuyên gia y tế chia sẻ tại những hội nghị khoa học và chương trình truyền thông sức khỏe gần đây. Điều đáng ngại là ung thư gan thường tiến triển âm thầm.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ rệt, sinh hoạt gần như bình thường. Khi có biểu hiện như đau tức vùng hạ sườn phải, sụt cân không rõ nguyên nhân, vàng da hoặc bụng to, bệnh có thể đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Theo các chuyên gia, viêm gan virus B, C là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến ung thư gan. Tình trạng viêm kéo dài có thể gây tổn thương tế bào gan, dẫn đến xơ hóa, xơ gan và làm tăng nguy cơ hình thành khối u ác tính.

Ngoài ra, xơ gan do nhiều nguyên nhân, sử dụng rượu, bia kéo dài và các rối loạn chuyển hóa liên quan đến gan cũng cần được quan tâm trong phòng ngừa bệnh.

Một thách thức lớn hiện nay là nhiều người nhiễm virus viêm gan nhưng không biết mình mắc bệnh do triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Khi không được phát hiện và quản lý kịp thời, tổn thương gan có thể kéo dài, làm gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Để giảm nguy cơ, các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng viêm gan B theo hướng dẫn y tế; xét nghiệm phát hiện viêm gan B, C; hạn chế rượu bia và duy trì lối sống lành mạnh. Người mắc viêm gan mạn tính, xơ gan hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần được bác sĩ tư vấn theo dõi và tầm soát ung thư gan định kỳ.

Đặc biệt, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Việc phát hiện khối u ở giai đoạn sớm giúp bác sĩ có thêm cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, qua đó cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho người bệnh.

Trong bối cảnh số ca tử vong do ung thư gan vẫn ở mức cao, tăng cường phòng ngừa viêm gan virus, quản lý bệnh gan mạn tính và nâng cao nhận thức cộng đồng được xem là những giải pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng căn bệnh nguy hiểm này.

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