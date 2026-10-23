Gia Lai ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng cao

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ ngày 14 đến 20-10, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 210 ca so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 9.143 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Các địa phương ghi nhận số ca mắc cao trong tuần gồm: Pleiku với 107 ca, Krông Pa 92 ca, Chư Prông 73 ca, Chư Sê 53 ca, Đak Đoa 43 ca, Hoài Ân 33 ca, Chư Pưh 25 ca, Chư Păh và Đức Cơ cùng 24 ca, Tuy Phước 20 ca, Phú Thiện 19 ca, Ia Grai 16 ca, Hoài Nhơn 15 ca, Quy Nhơn và An Nhơn cùng 14 ca.

Gia Lai ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng mạnh. Ảnh: Như Nguyện

Đáng chú ý, trong tuần, toàn tỉnh phát hiện thêm 17 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các địa phương, trong đó có các xã, phường: Tuy Phước Bắc, Hoài Ân, An Lão, Chư Sê, Ia Grai, Kông Chro, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất và Biển Hồ.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 450 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 49 ổ so với cùng kỳ năm 2025.

So với cùng kỳ năm ngoái, tình hình dịch bệnh năm nay diễn biến phức tạp hơn. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 9.143 ca mắc, tăng 6.042 ca so cùng kỳ năm 2025; 1 ca tử vong tại xã Biển Hồ.

Theo ngành Y tế, số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh và duy trì ở mức cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết mưa ẩm kéo dài tại nhiều khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình đó, Sở Y tế đã cấp phát đầy đủ hóa chất, sinh phẩm, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Trọng tâm là tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, tổng vệ sinh môi trường và phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch nhỏ.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở và diệt lăng quăng/bọ gậy. Khi có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.