Tiếp sức cho lực lượng y tế cơ sở

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND (có hiệu lực từ ngày 10-10-2026) quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn trên địa bàn tỉnh.

Chính sách tiếp thêm động lực để lực lượng này gắn bó với công việc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND, mức hỗ trợ 1,78 triệu đồng/người/tháng được áp dụng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn làm việc tại các thôn thuộc xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn, hoặc các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên. Mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng/người/tháng áp dụng đối với lực lượng này tại các thôn không thuộc những trường hợp nêu trên.

Đáng chú ý, trường hợp nhân viên y tế thôn đồng thời đảm nhận nhiệm vụ cô đỡ thôn, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền phân công thực hiện cả hai nhiệm vụ thì được hưởng đồng thời cả 2 mức hỗ trợ theo quy định. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Bác sĩ Rơ Châm Hoàng - Trưởng Trạm Y tế xã Ia Khươl - cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, xã có 11 thôn, làng với 14 nhân viên y tế thôn và 1 cô đỡ thôn. Số lượng nhân viên y tế thôn nhiều hơn số thôn là do những làng có từ 350 đến dưới 700 hộ dân được bố trí 2 nhân viên theo quy định.

Theo bác sĩ Hoàng, tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, nhân viên y tế thôn giữ vai trò quan trọng kết nối giữa trạm y tế và người dân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Việc nâng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND sẽ tạo động lực để lực lượng này tiếp tục bám làng, bám dân, phục vụ lâu dài cộng đồng.

Đằng sau những đóng góp ấy là không ít khó khăn của người làm công tác y tế thôn. Gắn bó với công tác y tế tại làng Kon Sơ Lăl (xã Ia Khươl), ông Nưnh cho biết - sau khi sáp nhập thôn, làng, địa bàn rộng hơn nên công việc của nhân viên y tế thôn cũng vất vả hơn.

“Chi phí xăng xe để đi lại tuyên truyền, vận động người dân ngày càng tăng. Mức hỗ trợ mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chúng tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ” - ông Nưnh bày tỏ.

Tại xã Bàu Cạn, 11 nhân sự làm công tác y tế thôn và cô đỡ thôn đang đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở 11 thôn, làng. Ông Huỳnh Hoàng Vương - Phó Giám đốc Trạm Y tế xã, ví lực lượng này như “cánh tay nối dài” của trạm, giúp phát hiện sớm và thông tin kịp thời những vấn đề sức khỏe của người dân phát sinh tại địa bàn.

Các nhân viên y tế thôn tại xã Bàu Cạn tham gia tập huấn kiến thức tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: N.N

Theo ông Vương, công việc của nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm, nhất là khi vận động người dân thay đổi tập quán chăm sóc sức khỏe.

“Công việc vất vả nhưng mức hỗ trợ trước đây còn khiêm tốn, chưa tương xứng với công sức mà họ bỏ ra. Vì vậy, chính sách hỗ trợ mới là cần thiết” - ông Vương nhìn nhận.

Đón nhận chính sách mới, chị H’Loan - nhân viên y tế thôn tại phường An Phú không giấu được niềm vui khi mức hỗ trợ hằng tháng tăng từ hơn 700 nghìn đồng lên 1,3 triệu đồng theo Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND.

Chị H’Loan (bên trái) tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: N.N

Gắn bó với công việc suốt 3 năm qua, dù phụ cấp còn thấp, chị vẫn kiên trì hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Với chị, đây là nguồn động viên thiết thực để tiếp tục gắn bó với công việc.

Khác với chị H’Loan, ông Nguyễn An tham gia công tác y tế cộng đồng sau khi nghỉ hưu.

Từng làm việc tại Trạm Y tế phường An Phú, ông tiếp tục tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ tại địa bàn để phát huy kinh nghiệm chuyên môn và đóng góp cho địa phương. Với ông, mức hỗ trợ mới còn là sự ghi nhận đối với những người âm thầm chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi người dân còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế, vai trò của nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn càng trở nên thiết yếu.

Chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần duy trì lực lượng bám địa bàn để hỗ trợ bà con, hạn chế tình trạng sinh con tại nhà và từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở.