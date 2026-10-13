Gia Lai: Các cơ sở y tế tiếp nhận 548 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Trong 3 ngày (10 đến 12-10), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các xã, phường, đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung và tiếp nhận tổng cộng 548 đơn vị máu an toàn.

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Ngày 10-10, tại xã Phù Mỹ, chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 của các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam và An Lương tiếp nhận 214 đơn vị máu.

Ngày 11-10, tại phường Tam Quan, chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 của phường Tam Quan và xã Hoài Nhơn Bắc tiếp nhận 284 đơn vị máu.

Ngày 12-10, tại phường Diên Hồng, chương trình hiến máu tình nguyện do Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức đã tiếp nhận 50 đơn vị máu.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tại phường Tam Quan. Ảnh: Ngọc Huy

Toàn bộ số máu tiếp nhận qua 3 đợt được bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.