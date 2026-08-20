Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên giám sát, hỗ trợ công tác truyền thông y tế cơ sở

(GLO)- Từ ngày 17 đến 20-8, đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát, hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông y tế tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đoàn giám sát, hỗ trợ tại Trạm Y tế các xã: Chư Pưh, Al Bá và Đak Đoa. Hoạt động nhằm đánh giá thực trạng triển khai công tác truyền thông y tế tại tuyến cơ sở; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe trong tình hình mới.

Tại các buổi làm việc, đoàn sẽ tập trung đánh giá hoạt động thông tin, truyền thông y tế trong 6 tháng đầu năm 2026; khảo sát thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động truyền thông. Đây là những cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu truyền thông trong tình hình mới, đồng thời xác định những nội dung cần được hỗ trợ, củng cố trong thời gian tới.

Đoàn giám sát hỗ trợ công tác truyền thông y tế tại Trạm Y tế xã Chư Pưh. Ảnh: Như Nguyện



Qua khảo sát thực tế, đoàn giám sát sẽ trao đổi, hướng dẫn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông. Trong đó, tập trung củng cố và phát huy nguồn nhân lực làm công tác truyền thông; nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ; đa dạng hóa và xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Hiện nay, trong bối cảnh truyền thông y tế ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức và vận động người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, việc củng cố năng lực tại tuyến cơ sở là yêu cầu cần thiết.

Đợt giám sát không chỉ giúp đánh giá thực trạng công tác truyền thông mà còn là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ và thống nhất giải pháp phù hợp nhằm củng cố năng lực thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây là cơ sở để các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, góp phần cung cấp thông tin y tế kịp thời, chính xác, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.