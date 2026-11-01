Giáo viên Gia Lai đạt 4 giải tại hội thảo khoa học các trường THPT chuyên

(GLO)- Giáo viên các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba tại Hội thảo khoa học các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVIII năm 2026, diễn ra trong 2 ngày (31-10 và 1-11) tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Hai giải nhất thuộc về thầy Bùi Đức Hưng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn) ở hạng mục giải đề thi đề xuất môn Vật lý và thầy Nguyễn Ngọc Cảnh (Trường THPT chuyên Chu Văn An, phường Bồng Sơn) với chuyên đề “Tiếp cận các cơ quan thị giác và thính giác từ sự tiến hóa cơ quan đến cơ chế sinh lý”.



Hai giải nhất thuộc về thầy Bùi Đức Hưng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và thầy Nguyễn Ngọc Cảnh (Trường THPT chuyên Chu Văn An). Ảnh: Đơn vị cung cấp

Giải nhì thuộc về hai thầy Bùi Anh Trường và Trần Đức Vương (Trường THPT chuyên Chu Văn An) với giải đề thi đề xuất môn Toán. Giải ba thuộc về cô Ngô Thị Ngọc Mai (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) với chuyên đề “Hóa học năng lượng và vật liệu hiện đại”, môn Hóa học.

Giải nhì thuộc về hai thầy Bùi Anh Trường và Trần Đức Vương (Trường THPT chuyên Chu Văn An) với giải đề thi đề xuất môn Toán. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ngoài ra, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) lần đầu tham gia hội thảo, có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi với đội ngũ giáo viên các trường THPT chuyên.

Hội thảo do Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (tỉnh An Giang) đăng cai tổ chức, thu hút hơn 425 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên. Ban tổ chức tiếp nhận 335 chuyên đề thuộc 13 môn học để đánh giá, lựa chọn các chuyên đề xuất sắc; đồng thời thẩm định, xếp loại đề thi học sinh giỏi do các trường đề xuất.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hội thảo còn tập trung trao đổi các giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường phổ thông; giáo dục STEM, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hợp tác quốc tế trong giáo dục.

Thông qua hội thảo, các trường có thêm điều kiện chia sẻ phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và tiếp cận những định hướng đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.