(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai định hướng triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở khu vực núi Một (phường Quy Nhơn) theo hướng tổng thể, gắn xử lý nguy cơ sạt trượt với chỉnh trang đô thị.

Mục tiêu là khắc phục căn cơ những vị trí mất an toàn, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và tài sản, thay vì chỉ xử lý cục bộ như trước đây.

Ngày 3-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 13435/UBND-NNMT về triển khai thực hiện Kết luận số 291-KL/TU ngày 28-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án xử lý, khắc phục sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị khu vực núi Một.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh, UBND phường Quy Nhơn cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai theo nhiệm vụ được phân công. Trong đó, ưu tiên di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tỉnh Gia Lai sẽ cải tạo tổng thể địa hình núi Một, xử lý căn cơ nguy cơ sạt lở nhưng không san phẳng. Ảnh: Trọng Lợi

Theo định hướng, dự án không dừng ở việc xử lý từng điểm sạt lở riêng lẻ mà nghiên cứu phương án tổng thể trên toàn khu vực. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: khảo sát, đánh giá địa chất để lựa chọn giải pháp kỹ thuật xử lý mái núi; nghiên cứu phương án gọt, hạ một phần mái núi tại những vị trí có nguy cơ cao; di dời dân cư, bố trí tái định cư; xử lý khối lượng đất đào, đầu tư hạ tầng và tổ chức khai thác quỹ đất sau chỉnh trang.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu định hướng quy hoạch, phương án chỉnh trang tổng thể, xác định phạm vi dự án, khu vực có nguy cơ sạt lở, phạm vi cần di dời và các hạng mục hạ tầng ưu tiên.

Quỹ đất sau chỉnh trang được nghiên cứu bố trí các chức năng phù hợp như nhà ở, công viên (ưu tiên không gian công cộng, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường).

Liên quan về phương án xử lý, khắc phục sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị khu vực núi Một, ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh - cho biết, chủ trương trước mắt là di dời khẩn cấp các hộ dân sống vùng có nguy cơ cao sạt lở đang sinh sống tại đây.

Phần diện tích sau khi di dời sẽ được quy hoạch để triển khai dự án đầu tư, hướng tới hoàn thiện, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu vực tái định cư, đồng thời tạo lập quỹ đất phục vụ phát triển đô thị.

Theo ông Thi, sau khi hoàn tất quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đơn vị chức năng sẽ tiếp tục lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Việc thiết kế hạ tầng phải bảo đảm kết nối đồng bộ nhiều hướng với khu vực đô thị hiện hữu xung quanh. Do địa hình có sự chênh lệch độ cao, phương án thiết kế dự kiến sẽ tính toán kỹ các bậc thang, độ dốc để hài hòa không gian kiến trúc.

"Hiện vẫn đang trong bước rà soát, nắm bắt thông tin, số liệu và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho giai đoạn đầu tư theo đúng quy trình. Các số liệu, mô hình cụ thể hoặc quyết định chính thức về phương án thi công sẽ do các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, thông qua và có chỉ đạo chính thức" - ông Thi cho hay.

Mục tiêu của dự án là cải tạo căn bản địa hình khu vực núi Một, xử lý các vị trí có nguy cơ sạt trượt, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và tài sản. Theo phương án bước đầu, dự kiến di dời 52 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao; sau đó tiến hành khoan khảo sát, đánh giá địa chất để xác định giải pháp kỹ thuật phù hợp, trong đó ưu tiên xử lý mái núi, có thể gọt, hạ một phần mái núi tại những vị trí mất an toàn.

Theo Sở Xây dựng, qua khảo sát bước đầu, đất đá khu vực núi Một bị phong hóa mạnh, nguy cơ sạt trượt lớn khi có mưa. Vì vậy, cần khẩn trương khảo sát, đánh giá đầy đủ để lựa chọn giải pháp xử lý căn cơ, lâu dài.

Khu vực núi Một có diện tích khoảng 7 ha, với khoảng 228 hộ dân sinh sống (trên núi và dưới chân núi). Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ năm 2025, có địa hình dốc lớn, địa chất phức tạp, chủ yếu là đất đá phong hóa. Theo định hướng, quý IV/2026 triển khai di dời khẩn cấp và khảo sát địa chất; năm 2027 lập phương án tổng thể; giai đoạn 2027-2029 thực hiện cải tạo, chỉnh trang khu vực.

Ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thông tin: Qua kiểm tra thực địa, tình hình sạt lở tại núi Một còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn kéo dài.

Kết quả rà soát của UBND phường Quy Nhơn xác định phạm vi có khả năng bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất liên quan đến khoảng 228 hộ dân. Trong đó, 22 hộ ở khu vực trên núi thuộc tổ dân phố 19, gồm 11 hộ phía taluy dương và 11 hộ phía taluy âm; 30 hộ ở dưới chân núi thuộc tổ dân phố 20. Các hộ còn lại trong phạm vi ảnh hưởng cũng cần được theo dõi, đánh giá mức độ nguy hiểm để có phương án bảo đảm an toàn phù hợp.

Như vậy, 52 hộ tại các khu vực nguy cơ cao là đối tượng được xác định cần ưu tiên di dời, trong khi phạm vi rà soát an toàn rộng hơn, liên quan đến khoảng 228 hộ dân. Việc xác định cụ thể số hộ phải di dời và phương án bố trí nơi ở an toàn sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện.

Trước đó, bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11-2025 đã gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn tại khu vực núi Một. Ngày 27-11-2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2792/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường, trong đó có phường Quy Nhơn.

Các biện pháp khẩn cấp được xác định gồm: khắc phục công trình hư hỏng, xử lý sự cố cấp bách, tiếp tục cảnh báo và giám sát nguy cơ sạt lở đất sau mưa. Đến nay, tỉnh chưa ban hành quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Để chủ động bảo vệ người dân trong mùa mưa bão năm 2026, ngày 5-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn rà soát, xác định cụ thể các hộ cần di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Đồng thời, xây dựng phương án di dời khẩn cấp theo phạm vi Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 27-11-2025 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 13435/UBND-NNMT ngày 3-11-2026; tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, thông tin rộng rãi để người dân chủ động phòng tránh. Các lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là trong thời điểm mưa lớn.

“Khi xảy ra mưa lớn kéo dài, địa phương phải chủ động sơ tán ngay các hộ dân đến nơi an toàn, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu tại nơi sơ tán; tuyệt đối không để người dân tự ý quay trở về khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, thời tiết và triển khai các biện pháp phù hợp để hạn chế thiệt hại” - ông An nhấn mạnh.