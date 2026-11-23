(GLO)- Sáng 23-11, tại phường Quy Nhơn Nam, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Thủy sản tỉnh tổ chức hội thảo tổng kết chương trình tình nguyện viên ngư dân giám sát, báo cáo, cứu hộ rùa biển và thú biển năm 2026.

Hội thảo cũng nhằm đánh giá kết quả thí điểm, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất duy trì, nhân rộng mô hình.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: IUCN Việt Nam

Mô hình được triển khai tại 5 địa phương ven biển: Quy Nhơn, Cát Tiến, Hoài Nhơn, Nhơn Châu và Phù Mỹ Đông, với 90 tình nguyện viên tham gia.

Ngư dân được tập huấn kỹ năng nhận diện các loài sinh vật biển, quy trình cứu hộ, kỹ thuật cắt lưới, tháo gỡ và thả động vật về môi trường tự nhiên an toàn.

Đồng thời, chương trình hướng dẫn giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng ứng dụng “TNV ngư dân” để cập nhật thông tin, hình ảnh, video và vị trí phát hiện. Các báo cáo được tiếp nhận qua ứng dụng và Zalo.

Với lợi thế thường xuyên hoạt động trên biển, ngư dân trở thành lực lượng giám sát tại chỗ, góp phần phát hiện và hỗ trợ kịp thời các loài sinh vật biển gặp nạn, nhất là những trường hợp mắc lưới trong quá trình khai thác thủy sản.

Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả chương trình tình nguyện viên ngư dân giám sát, báo cáo, cứu hộ rùa biển và thú biển năm 2026. Ảnh: IUCN Việt Nam

Năm 2026, có 70/90 tình nguyện viên được cài đặt ứng dụng “TNV ngư dân”. Chương trình tiếp nhận 87 báo cáo, trong đó có 37 cá thể rùa biển được cứu hộ, thả về biển, gồm: 3 cá thể đồi mồi, 26 cá thể đồi mồi dứa và 7 cá thể vích cùng 1 trường hợp cứu hộ cá heo.

Ngoài ra, ngư dân ghi nhận 18 trường hợp rùa biển bơi trên biển, 9 trường hợp cá heo xuất hiện, 4 trường hợp bắt gặp các loài sinh vật biển khác và 3 trường hợp động vật biển chết dạt vào bờ.

Qua kênh báo cáo bổ sung trên Zalo, có thêm 12 cá thể rùa biển được cứu hộ. Chương trình còn ghi nhận 16 báo cáo về rác thải nhựa trên biển.

Các đại biểu kiến nghị duy trì và nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các tỉnh ven biển. Ảnh: IUCN Việt Nam

Tại hội thảo, các đại biểu và tình nguyện viên kiến nghị tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các tỉnh ven biển.