Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương ven biển thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời thông tin về ngư trường, nguồn lợi thủy sản, thời tiết, khí tượng, thủy văn và cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển để ngư dân chủ động kế hoạch khai thác.

Ngư dân được hướng dẫn lựa chọn nghề, khu vực, thời gian và phương thức khai thác phù hợp; khuyến khích duy trì, phát triển các tổ, đội sản xuất và tổ đoàn kết trên biển nhằm hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo đảm an toàn.

Lực lượng kiểm ngư (Chi cục Thủy sản) tăng cường kiểm tra, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng đảm bảo mọi điều kiện an toàn, tuyệt đối không được chủ quan khi đi đánh bắt trên biển. Ảnh: Ngọc Tú

Ngành chức năng tăng cường quản lý đội tàu cá, giám sát hoạt động qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp mất kết nối hoặc không duy trì thiết bị theo quy định. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ghi và nộp nhật ký khai thác, báo cáo truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng được chú trọng.

Việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch được khuyến khích nhằm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng và giá trị hải sản.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn của tàu cá trước khi xuất bến, nhất là máy móc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, phương tiện cứu sinh và thông tin liên lạc. Các tàu không đủ điều kiện an toàn sẽ kiên quyết không được xuất bến; những trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định.

Lực lượng biên phòng đồng thời chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và phối hợp xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn trên biển.

Đối với UBND các xã, phường ven biển, tỉnh yêu cầu tăng cường truyền tải thông tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm đến chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân; rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động nghề cá.

Các địa phương cần chủ động bố trí, sắp xếp tàu cá vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn khi có tình huống bất lợi, đồng thời phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về thủy sản, phòng cháy, chữa cháy, an toàn tàu cá và chống khai thác IUU.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giúp ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác, hạn chế rủi ro trong mỗi chuyến biển, bảo vệ tính mạng, tài sản và góp phần phát triển nghề cá bền vững.