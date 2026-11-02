Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20 triệu đồng khi đổi xe điện: Những ai được hưởng?

(GLO)- Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100% giá trị xe máy điện mới, tối đa 20 triệu đồng cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe chạy xăng, dầu. Tuy nhiên, để nhận khoản hỗ trợ này, người dân phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện về cư trú và sở hữu phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100% giá trị xe máy điện mới, tối đa 20 triệu đồng cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe chạy xăng, dầu. Ảnh minh họa: TPO

Theo chính sách được thông qua, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi sang xe máy điện được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện mới nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng. Số tiền được tính căn cứ trên giá ghi trong hóa đơn mua xe hợp pháp, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Các khoản chi phí mua phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và những chi phí phát sinh khác không được tính vào giá trị hỗ trợ. Chẳng hạn, nếu người dân mua xe điện có giá 18 triệu đồng, mức hỗ trợ tương ứng là 18 triệu đồng. Trường hợp xe có giá 25 triệu đồng, ngân sách hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, phần chênh lệch do người mua tự chi trả.

Đáng chú ý, mỗi cá nhân chỉ được hưởng chính sách 1 lần, tương ứng với 1 xe mô tô hoặc xe gắn máy. Thời gian áp dụng chính sách kéo dài đến hết ngày 31-12-2027.

Tuy nhiên, không phải tất cả người thuộc hộ nghèo tại Hà Nội đều đương nhiên được nhận khoản hỗ trợ này. Theo các điều kiện được công bố, người đề nghị phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND TP. Hà Nội phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và năm 2027.

Bên cạnh đó, người đề nghị phải có thông tin "nơi cư trú" hoặc "nơi ở hiện tại" trên hệ thống VNeID thuộc địa bàn Hà Nội. Thông tin này phải được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Một điều kiện quan trọng khác là người đề nghị phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND có hiệu lực. Việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh cũng phải được thực hiện trong thời gian chính sách hỗ trợ được áp dụng.

Hiện Sở Xây dựng Hà Nội đang hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét duyệt và chi trả hỗ trợ. Người dân có nhu cầu nên theo dõi hướng dẫn chính thức của thành phố, đồng thời chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến phương tiện cũ và hóa đơn mua xe mới để bảo đảm quyền lợi khi chính sách được triển khai.