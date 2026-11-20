(GLO)- Sáng 20-11, tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai), Tập đoàn Đức Long Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Alpha Seven tổ chức Lễ động thổ 4 dự án năng lượng tái tạo, gồm 2 nhà máy điện gió và 2 nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất 160 MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.754 tỷ đồng.

Cụm 4 dự án năng lượng tái tạo được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại các quyết định ban hành ngày 29-5-2026.

Trong đó, 2 dự án điện gió có tổng công suất 80 MW và 2 dự án điện mặt trời có tổng công suất 80 MW. Dự kiến các dự án hoàn thành và đưa vào vận hành vào tháng 3-2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ cụm 4 dự án năng lượng tái tạo tại xã Ia Le. Ảnh: Vũ Thảo.

Cụ thể, Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 - Chư Pưh có công suất 40 MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.526 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Ia Blứ 2 - Chư Pưh công suất 40 MW, vốn đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời Ia Blứ 3 có công suất 40 MW, tổng mức đầu tư 856 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Ia Blứ 4 có công suất 40 MW, tổng mức đầu tư 855 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai - cho biết: Việc động thổ đồng loạt 4 dự án đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch đầu tư phát triển năng lượng tái tạo của doanh nghiệp tại Gia Lai.

Tập đoàn cam kết bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Khi đi vào hoạt động, các nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện, đồng thời mở ra cơ hội thu hút thêm nguồn lực đầu tư, tạo việc làm và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ đầu tư cam kết việc triển khai dự án sẽ bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Ảnh: Vũ Thảo

Không dừng lại ở 4 dự án vừa động thổ, Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng dự kiến tiếp tục đầu tư thêm 250 MW điện gió, nâng tổng công suất tổ hợp nguồn điện lên khoảng 410 MW.

Theo định hướng của doanh nghiệp, các dự án này dự kiến được đưa vào vận hành vào cuối năm 2029. Song song với phát triển các dự án nguồn điện, doanh nghiệp cũng đề xuất đầu tư Trạm biến áp 500 kV Ia Blứ và hệ thống đường dây đấu nối, dự kiến triển khai trong tháng 4-2027. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn này gần 10.000 tỷ đồng.

Việc phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải được xác định là một trong những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm khả năng đấu nối, giải tỏa công suất các nhà máy điện.

Về dài hạn, sau năm 2030, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu nghiên cứu, phát triển thêm các dự án năng lượng tái tạo với quy mô khoảng 2.650 MW theo danh mục và phạm vi đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Đây là định hướng dài hạn, lộ trình và quy mô cụ thể sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Tập đoàn Đức Long Gia Lai trao 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ an sinh xã hội của xã Ia Le.