Từ năm 2028, người dân có ô tô trên cả nước cần chú ý quy định gì?

(GLO)- Một quy định mới về kiểm soát khí thải ô tô sẽ tác động trực tiếp đến người sử dụng phương tiện trong những năm tới. Đáng chú ý, từ năm 2028, một số nhóm ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn, trong khi lộ trình áp dụng trên toàn quốc được xác định đến năm 2032.

Theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ chính thức thực hiện từ ngày 1-3-2026.

Cụ thể, ô tô sản xuất trước năm 1999 phải đạt mức khí thải 1; xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2; xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3. Riêng ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt mức 4.

Từ năm 2028, một số nhóm ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn, trong khi lộ trình áp dụng trên toàn quốc được xác định đến năm 2032. Ảnh: Nhã Uyên

Điểm đáng chú ý là từ ngày 1-1-2027, ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 khi lưu thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, cao hơn mức 3 đang áp dụng tại các địa phương khác.

Đặc biệt, từ ngày 1-1-2028, ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi lưu thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đạt mức khí thải 5, tương đương tiêu chuẩn Euro 5. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố còn lại, nhóm xe này tiếp tục áp dụng mức 4 cho đến hết năm 2031 và chuyển sang mức 5 từ ngày 1-1-2032.

Một mốc thời gian khác mà chủ xe cần đặc biệt lưu ý là ngày 1-1-2029. Từ thời điểm này, tất cả ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định khí thải từ mức 2 trở lên, không phân biệt năm sản xuất.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình, phương pháp mới nhằm bảo đảm kết quả chính xác và chặt chẽ hơn. Các mức khí thải đạt được cũng được thể hiện trên giấy chứng nhận kiểm định điện tử để thuận tiện tra cứu.

Cơ quan đăng kiểm khuyến cáo chủ phương tiện chủ động bảo dưỡng, sửa chữa ô tô trước khi đưa đi kiểm định; chú ý hệ thống động cơ, lọc gió, nhiên liệu và các bộ phận xử lý khí thải. Việc bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp xe hoạt động ổn định mà còn hạn chế nguy cơ không đạt yêu cầu kiểm định.

Với lộ trình đã được ban hành, người sở hữu ô tô, đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cần kiểm tra năm sản xuất, theo dõi tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho phương tiện để chủ động chuẩn bị, tránh nhầm lẫn giữa quy định kiểm định chung và những yêu cầu riêng tại từng địa phương.