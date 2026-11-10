Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Net Zero

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Từ năm 2028, người dân có ô tô trên cả nước cần chú ý quy định gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (VGP News, Bộ Xây dựng)

(GLO)- Một quy định mới về kiểm soát khí thải ô tô sẽ tác động trực tiếp đến người sử dụng phương tiện trong những năm tới. Đáng chú ý, từ năm 2028, một số nhóm ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn, trong khi lộ trình áp dụng trên toàn quốc được xác định đến năm 2032.

Theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ chính thức thực hiện từ ngày 1-3-2026.

Cụ thể, ô tô sản xuất trước năm 1999 phải đạt mức khí thải 1; xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2; xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3. Riêng ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt mức 4.

tu-nam-2028-chu-o-to-can-luu-y-quy-dinh-khi-thai-moi.jpg
Từ năm 2028, một số nhóm ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn, trong khi lộ trình áp dụng trên toàn quốc được xác định đến năm 2032. Ảnh: Nhã Uyên

Điểm đáng chú ý là từ ngày 1-1-2027, ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 khi lưu thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, cao hơn mức 3 đang áp dụng tại các địa phương khác.

Đặc biệt, từ ngày 1-1-2028, ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi lưu thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đạt mức khí thải 5, tương đương tiêu chuẩn Euro 5. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố còn lại, nhóm xe này tiếp tục áp dụng mức 4 cho đến hết năm 2031 và chuyển sang mức 5 từ ngày 1-1-2032.

Một mốc thời gian khác mà chủ xe cần đặc biệt lưu ý là ngày 1-1-2029. Từ thời điểm này, tất cả ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định khí thải từ mức 2 trở lên, không phân biệt năm sản xuất.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình, phương pháp mới nhằm bảo đảm kết quả chính xác và chặt chẽ hơn. Các mức khí thải đạt được cũng được thể hiện trên giấy chứng nhận kiểm định điện tử để thuận tiện tra cứu.

Cơ quan đăng kiểm khuyến cáo chủ phương tiện chủ động bảo dưỡng, sửa chữa ô tô trước khi đưa đi kiểm định; chú ý hệ thống động cơ, lọc gió, nhiên liệu và các bộ phận xử lý khí thải. Việc bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp xe hoạt động ổn định mà còn hạn chế nguy cơ không đạt yêu cầu kiểm định.

Với lộ trình đã được ban hành, người sở hữu ô tô, đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cần kiểm tra năm sản xuất, theo dõi tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho phương tiện để chủ động chuẩn bị, tránh nhầm lẫn giữa quy định kiểm định chung và những yêu cầu riêng tại từng địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam có tiềm năng lưu trữ 71 tỷ tấn CO₂: Cần đầu tư những gì?

Việt Nam có tiềm năng lưu trữ 71 tỷ tấn CO₂: Cần đầu tư những gì?

Net Zero

(GLO)- Tiềm năng lưu trữ carbon mở ra cơ hội phát triển ngành dịch vụ mới, góp phần giảm phát thải và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việt Nam cần đầu tư đồng bộ từ khảo sát địa chất, công nghệ thu giữ CO₂ đến hạ tầng vận chuyển, lưu trữ và cơ chế tài chính dài hạn.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Net Zero

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

Net Zero

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Net Zero

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Hội Gặp gỡ Việt Nam cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai mạc “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vấn đề không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra động lực mới cho phát triển.

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

Net Zero

(GLO)- “Ðối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là dịp để tỉnh mở thêm hướng tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển xanh, bền vững.

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng - Kỳ 1: Gỡ vướng mắc để khơi thông nguồn điện

Net Zero

(GLO)- Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển điện gió với hàng chục dự án đã vận hành và đang được triển khai. Để nguồn năng lượng này phát huy hiệu quả, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thử nghiệm, đấu nối, truyền tải và chuẩn bị các điều kiện để phát triển điện gió phù hợp với quy hoạch.

null