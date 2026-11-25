(GLO)- Bộ Công Thương đề xuất phân bổ 5.630 MW điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho 34 tỉnh, thành phố đến hết năm 2027 nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực lên hệ thống điện.

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho các địa phương đến hết năm 2027, định hướng giai đoạn 2028-2030.

Theo đề xuất, tổng công suất phân bổ là 5.630 MW, gồm 2.630 MW đến hết tháng 3-2027 và 3.000 MW trong thời gian còn lại của năm. Các địa phương miền Bắc được định hướng hoàn thành chỉ tiêu trước mùa khô quý II-2027.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ảnh: M.Sơn/TTO

Đề xuất này nhằm góp phần bảo đảm cung ứng điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Điện mặt trời mái nhà, nhất là khi kết hợp hệ thống lưu trữ, được kỳ vọng bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm phụ tải đỉnh và áp lực đầu tư lưới điện, nguồn điện tập trung.

Chỉ tiêu phân bổ được tính toán dựa trên mức tăng trưởng phụ tải điện giai đoạn 2026-2027 của từng địa phương. TP. Hồ Chí Minh được đề xuất mức cao nhất với 628 MW, tiếp đến là Hà Nội 510 MW, Phú Thọ 421 MW và Ninh Bình 352 MW. Bắc Ninh, Tây Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa cũng được phân bổ trên 300 MW. Gia Lai thuộc nhóm địa phương có chỉ tiêu dưới 100 MW.

Một trong những nguyên nhân khiến Bộ Công Thương đề xuất giao chỉ tiêu là khoảng cách lớn giữa mục tiêu và kế hoạch thực hiện. Theo báo cáo của các địa phương, tổng công suất dự kiến triển khai đến hết năm 2027 mới đạt khoảng 1.678 MW, thấp hơn nhiều so với yêu cầu bổ sung khoảng 6.000 MW.

Tuy nhiên, việc triển khai đồng loạt trong thời gian ngắn có thể tạo áp lực về vốn, thiết bị và năng lực thực hiện. Bộ Công Thương cũng lưu ý nguy cơ phát sinh sai phạm trong lựa chọn nhà thầu, mua sắm thiết bị, kiểm tra kết cấu mái và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy nếu chạy theo tiến độ.

Với công suất dự kiến 5.630 MW, tổng vốn đầu tư ước khoảng 67.560 tỷ đồng, chưa bao gồm hệ thống pin lưu trữ. Nguồn vốn dự kiến huy động từ xã hội hóa, ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp.

Bộ Công Thương đề xuất Bộ Tài chính rà soát cơ chế bố trí vốn, chính sách đầu tư công và ưu đãi thuế đối với thiết bị điện mặt trời mái nhà. Các địa phương cũng được đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời và lưu trữ trong tháng 12-2026. Đến nay, mới có 5/34 địa phương ban hành chính sách hỗ trợ.

Trước những khó khăn về nguồn lực và điều kiện triển khai, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cân nhắc quy định chỉ tiêu theo hướng “phấn đấu đạt” hoặc “phấn đấu hoàn thành”, thay vì bắt buộc, nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế từng địa phương.