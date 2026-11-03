(GLO)- Từ 22 giờ ngày 3-11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đối với các mặt hàng xăng và dầu diesel. Trong đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 928 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành ngày 3-11, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 1.020 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 23.203 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 928 đồng/lít, còn 23.231 đồng/lít.

Từ 22 giờ ngày 3-11, xăng E5 RON 92 giảm hơn 1.000 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Đối với mặt hàng dầu, dầu diesel 0,05S giảm 1.370 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.876 đồng/lít. Trái chiều với các mặt hàng còn lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên mức không cao hơn 23.974 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành ngày 3-11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 700 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng sinh học. Nguồn trích lập được tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

Đối với dầu diesel và dầu mazut, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn. Đồng thời, kỳ điều hành này không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với bất kỳ mặt hàng nào.

Theo thông tin của Bộ Công Thương, với mức giá sau điều chỉnh, giá xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 23.231 đồng/lít, trong khi tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít, Campuchia 31.887 đồng/lít, Lào 49.620 đồng/lít và Trung Quốc 36.125 đồng/lít. Đối với dầu diesel, giá tại Việt Nam không cao hơn 28.876 đồng/lít; Thái Lan 33.333 đồng/lít, Campuchia 35.676 đồng/lít, Lào 41.364 đồng/lít và Trung Quốc 33.032 đồng/lít.