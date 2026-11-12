Giá xăng về dưới 20.000 đồng/lít, có loại giảm gần 1.500 đồng

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 12-11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít. Dầu diesel cũng giảm đến 1.874 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg.

Theo phương án điều hành giá xăng dầu ngày 12-11 của Liên bộ Công Thương - Tài chính, mức giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng phổ biến được điều chỉnh như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít; xăng E10 RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít.

Giá xăng dầu ngày 12-11 tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: Phương Vi

Mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Trong đó, dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá bán tối đa của cả hai mặt hàng xăng E5RON92 và E10RON95-III đều xuống dưới 20.000 đồng/lít. Trong đó, xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít.

Đây là lần điều chỉnh giảm tiếp theo sau kỳ điều hành ngày 5-11. Khi đó, xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xuống còn 20.898 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mỗi lít xăng sinh học 600 đồng, dầu mazut 1.000 đồng một kg. Nhà điều hành cũng ngừng sử dụng quỹ với tất cả mặt hàng.

Diễn biến giảm giá trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu thô thế giới có những biến động đáng chú ý. Theo dữ liệu được Vietnamnet dẫn từ Oilprice, vào lúc 11 giờ 59 ngày 12-11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 91,23 USD/thùng, giảm 1,65%; dầu WTI giao dịch ở mức 85,24 USD/thùng, giảm 1,49% so với phiên liền trước.

Trước đó, giá dầu thế giới ghi nhận một tuần giảm mạnh. Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm khoảng 17%, trong khi dầu WTI giảm khoảng 13%. Sau khi đi xuống trong 2 phiên đầu tuần này, giá dầu quốc tế đã phục hồi nhẹ trong phiên 11-11, trước khi quay đầu giảm vào đầu phiên giao dịch ngày 12-11.

Việc giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm góp phần hạ chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực vận tải, sản xuất và dịch vụ có mức tiêu thụ nhiên liệu lớn.