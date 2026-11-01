Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng giảm còn bao nhiêu?

(GLO)- Từ ngày 1-11, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được giảm về 0% đến hết tháng 3-2027. Trong kỳ điều hành đầu tiên sau khi chính sách có hiệu lực, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.800 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 1.580 đồng/lít.

Theo thông báo của liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 0 giờ ngày 1-11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đối với các mặt hàng xăng.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.800 đồng/lít, xuống mức tối đa 24.220 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 1.580 đồng/lít, còn 24.150 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giữ nguyên mức 30.240 đồng/lít và dầu mazut là 23.590 đồng/kg.

Xăng đồng loạt giảm giá từ 1-11, E5 RON 92 còn 24.220 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Việc điều chỉnh giá diễn ra cùng thời điểm Chính phủ áp dụng chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 31-10-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Trước khi điều chỉnh, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất thông qua Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt, xăng dầu hiện còn được hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế khác.

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay đang ở mức 0 đồng/lít. Các mặt hàng này thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu cũng được áp dụng mức 0% đến hết ngày 31-12-2026 theo các quy định hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh chính sách thuế nhằm ứng phó với biến động giá năng lượng, góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế tác động đến giá thành hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và bảo đảm an ninh năng lượng.