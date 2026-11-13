Vé máy bay quốc tế dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch: Có chặng vượt 43 triệu đồng

(GLO)- Giá vé máy bay quốc tế dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027 có sự chênh lệch lớn giữa các điểm đến. Trong khi hành trình từ TP. Hồ Chí Minh đi Adelaide (Australia) lên tới hơn 43 triệu đồng khứ hồi, vé đi Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ khoảng 7 triệu đồng.

Giáng sinh 2026 (ngày 25-12) và Tết Dương lịch 2027 (ngày 1-1) đều rơi vào thứ sáu. Lịch nghỉ thuận lợi để người dân kết hợp cuối tuần, lên kế hoạch du lịch nước ngoài hoặc thăm thân.

Theo khảo sát trên website các hãng hàng không ngày 12-11, giá vé quốc tế khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh có sự khác biệt đáng kể tùy điểm đến và thời gian bay.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Dương lịch 2027 tăng mạnh, kéo theo thị trường đặt vé máy bay sôi động từ sớm. Ảnh: Quang Định/TTO

Cụ thể, Vietnam Airlines đang chào bán vé phổ thông khứ hồi chặng TP. Hồ Chí Minh - Melbourne, khởi hành ngày 22-12 và trở về ngày 8-1-2027, ở mức khoảng 26 triệu đồng/khách.

Hành trình TP. Hồ Chí Minh - Adelaide, khởi hành ngày 26-12 và trở về ngày 2-1-2027, có giá từ 43,09 triệu đồng/khứ hồi. Với gia đình 4 người, riêng tiền vé có thể vượt 172 triệu đồng, chưa tính chi phí lưu trú, ăn uống và tham quan.

Ở chiều ngược lại, một số đường bay đến Đông Bắc Á có mức giá dễ tiếp cận hơn. EVA Air niêm yết vé khứ hồi TP. Hồ Chí Minh - Đài Bắc, đi ngày 25-12 và về ngày 3-1-2027, khoảng 7,08 triệu đồng. Starlux Airlines cũng đưa ra giá vé khứ hồi thấp nhất trong tháng 12 từ 6,97 triệu đồng và tháng 1-2027 từ 7,08 triệu đồng.

Với chặng TP. Hồ Chí Minh - Tokyo (Nhật Bản), Japan Airlines niêm yết vé khứ hồi từ 809 USD cho hành trình ngày 22-12 đến 5-1. Trong khi đó, vé TP. Hồ Chí Minh - Los Angeles (Mỹ) của EVA Air có giá giới thiệu khoảng 20,98 triệu đồng cho hành trình từ ngày 12 đến 24-12.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, tính đến đầu tháng 11-2026, lượng đặt vé máy bay phục vụ kỳ nghỉ Tết Dương lịch tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước; số hành khách tăng 72,9%, trong khi tổng giá trị giao dịch tăng 105%.

Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu về lượng đặt chỗ với mức tăng 40%; Hàn Quốc tăng 287%, Thái Lan tăng 46% và Nhật Bản tăng 8%. Ở thị trường nội địa, lượng đặt vé tăng 126%, số đơn đặt phòng khách sạn gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vé bình quân không tăng đồng loạt. Theo Trip.com, khi so sánh cùng khoảng thời gian đặt trước chuyến bay, giá vé quốc tế xuất phát từ Việt Nam thấp hơn khoảng 9,5% so với ngày thường; vé nội địa thấp hơn 1,8%.

Để kích cầu, các hãng hàng không triển khai nhiều chương trình ưu đãi và mở rộng mạng bay quốc tế. Sun PhuQuoc Airways áp dụng giảm 11% giá vé cơ bản trên một số đường bay kết nối Singapore, Bangkok, Hong Kong và Thành Đô với Việt Nam, theo điều kiện chương trình.

Các tour Thái Lan, Singapore, Malaysia tiếp tục thu hút khách. Những hành trình đến Hàn Quốc, Trung Quốc có giá khoảng 17-19 triệu đồng/người; riêng tour trải nghiệm mùa đông tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) có thể vượt 40 triệu đồng/người.

Với nhu cầu du lịch tăng vào dịp cuối năm, hành khách nên chủ động lựa chọn thời gian khởi hành, so sánh giá giữa các hãng và kiểm tra tổng chi phí trước khi đặt vé. Đặc biệt, cần lưu ý điều kiện hoàn, đổi vé, hành lý và các khoản phụ thu để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.