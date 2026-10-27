Vé máy bay Tết 2027 tăng nhanh: Chọn ngày, chặng như thế nào để tiết kiệm chi phí?

(GLO)- Vé máy bay dịp Tết Đinh Mùi 2027 đã được các hãng mở bán từ sớm, nhưng giá giữa các chặng và chiều bay chênh lệch đáng kể. Đặt vé sớm, linh hoạt ngày khởi hành và cân nhắc bay ngược chiều cao điểm là những cách giúp hành khách có thêm lựa chọn phù hợp túi tiền.

Theo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đã được phê duyệt, kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày, từ ngày 4-2 đến hết ngày 10-2-2027. Nhu cầu về quê, thăm thân và du lịch trong giai đoạn này khiến thị trường vé máy bay sớm nóng lên.

Du khách cần nắm rõ lịch trình và chủ động đặt vé máy bay sớm để có thể tiết kiệm chi phí di chuyển trong kỳ nghỉ. Ảnh: Phương Vi

Khảo sát giá vé cho ngày 3-2-2027 (27 tháng Chạp) do VTV và Tạp chí Hàng không công bố cho thấy, các đường bay từ TP. Hồ Chí Minh đi miền Bắc và miền Trung có mức giá cao. Chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội dao động khoảng 3,2-3,8 triệu đồng/vé/chặng; TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng từ 2,2-5,7 triệu đồng; TP. Hồ Chí Minh - Vinh từ 3,68-6,57 triệu đồng/vé/chặng.

Ở chiều ngược lại, giá vé từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh thấp hơn đáng kể. Mức thấp nhất được ghi nhận khoảng 764.000 đồng/vé với Vietravel Airlines, 879.000 đồng với Vietnam Airlines, 960.000 đồng với Sun PhuQuoc Airways và 1,31 triệu đồng với Vietjet Air. Chặng Hà Nội - Huế có vé từ khoảng 1,1 triệu đồng, Hà Nội - Đà Nẵng từ 1,15 triệu đồng; trong khi Hà Nội - Quy Nhơn ở mức gần 2-2,44 triệu đồng/vé.

Các mức giá trên phản ánh chênh lệch cung - cầu theo chiều bay và thời điểm khởi hành. Trước Tết, lượng khách từ phía Nam ra miền Bắc, miền Trung thường tăng mạnh; sau Tết, dòng khách đảo chiều khi người dân trở lại nơi làm việc. Vì vậy, cùng một chặng bay nhưng giá vé có thể khác xa tùy ngày và chiều đi.

Để tăng cơ hội mua được vé phù hợp ngân sách, hành khách nên chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm thay vì chờ sát Tết. Các chuyến bay vào ngày cao điểm, đặc biệt những ngày cận Tết và thời điểm kết thúc kỳ nghỉ, có thể nhanh chóng hết các nhóm vé giá thấp. Khi đó, người mua còn ít lựa chọn hơn về giờ bay và chi phí.

Nếu lịch trình cho phép, hành khách nên thử thay đổi ngày khởi hành sớm hoặc muộn hơn vài ngày, đồng thời so sánh nhiều khung giờ và hãng bay. Các chuyến sáng sớm, tối muộn hoặc bay ngược chiều cao điểm có thể đem lại thêm lựa chọn.

Theo thông tin công bố trên Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines Group đã mở bán gần 3,7 triệu chỗ cho giai đoạn từ ngày 22-1 đến 20-2-2027, tăng 11% so với cao điểm Tết trước đó. Vietjet cũng mở bán 3,1 triệu vé, tăng khoảng 6%. Với những chuyến bay ngược chiều cao điểm, Vietnam Airlines Group công bố giá từ 888.000 đồng/chiều trên chặng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và từ 666.000 đồng/chiều trên một số chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn.

Ngoài giá hiển thị ban đầu, hành khách cần kiểm tra chi phí hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi và điều kiện đổi, hoàn vé. Với gia đình đông người, mức chênh vài trăm nghìn đồng mỗi vé cũng có thể làm tổng chi phí tăng đáng kể. Một chuyến bay có giá thấp nhưng giờ khởi hành bất tiện hoặc phát sinh chi phí di chuyển, lưu trú có thể chưa phải lựa chọn tiết kiệm nhất.

Hành khách nên mua vé qua website, ứng dụng của hãng hàng không hoặc đại lý được ủy quyền; kiểm tra kỹ họ tên, giấy tờ tùy thân, hành trình và mã đặt chỗ sau khi thanh toán để hạn chế rủi ro vé giả, vé không hợp lệ.

Dù các hãng đang bổ sung máy bay và tăng nguồn cung, giá vé Tết vẫn phụ thuộc lớn vào nhu cầu trên từng đường bay và lượng chỗ còn lại. Chủ động chốt lịch trình, so sánh giá nhiều ngày và linh hoạt chiều bay là những yếu tố quan trọng giúp người dân kiểm soát chi phí đi lại dịp Tết Đinh Mùi 2027.