Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới: Hành khách được thưởng thức gì trên Vietnam Airlines?

(GLO)- Vietnam Airlines vừa giành danh hiệu “World’s Best Culinary Airline” (Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới) tại World Culinary Awards 2026. Kết quả được công bố tại lễ trao giải lần thứ 7, diễn ra ngày 14-10 tại Jamaica.

Đây là lần đầu tiên một hãng hàng không châu Á giành danh hiệu này, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu của Air France kể từ năm 2022.

Vietnam Airlines vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong danh sách cạnh tranh, gồm Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific và Turkish Airlines. Giải thưởng ghi nhận dấu ấn của hãng trong lĩnh vực ẩm thực trên chuyến bay, với cách kết hợp các món ăn truyền thống Việt Nam và thực đơn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách.

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới". Ảnh: VNA cung cấp

Điểm nổi bật trong thực đơn của Vietnam Airlines là sự hiện diện của những món ăn quen thuộc, gắn với văn hóa ẩm thực từng vùng miền. Trên đường bay giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hành khách hạng Thương gia có thể thưởng thức bún chả Hà Nội, mì Quảng, cao lầu Hội An, bánh canh Sài Gòn, cá lóc hấp bầu kiểu miền Tây Nam Bộ hay cơm hấp hạt sen xứ Huế.

Với các đường bay quốc tế, thực đơn tiếp tục được điều chỉnh theo hành trình. Theo đó, hành khách hạng Thương gia trên chuyến bay San Francisco - TP. Hồ Chí Minh có thể thưởng thức phở Việt Nam; trong khi các chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc có những lựa chọn như bibimbap và bulgogi của Hàn Quốc. Cách tổ chức thực đơn này vừa giới thiệu món ăn Việt với bạn bè quốc tế, vừa đáp ứng sở thích ẩm thực của hành khách đến từ nhiều quốc gia.

Một điểm đáng chú ý khác là việc đổi mới thực đơn theo mùa, khai thác nguyên liệu và sản vật gắn với những thời điểm đặc trưng trong năm.

Trong chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội 2026”, Vietnam Airlines đưa cốm làng Vòng, sấu, hồng và cóc vào trải nghiệm ẩm thực trên không. Các nguyên liệu theo mùa được sử dụng trong món ăn, món tráng miệng và đồ uống, góp phần tái hiện nét riêng của mùa thu Hà Nội. Thực đơn “Chạm Vị Thu” được phục vụ đến hết ngày 15-10 trên một số chuyến bay nội địa và quốc tế dành cho hành khách hạng Thương gia.

Ở hạng Thương gia, hãng chú trọng cả chất lượng món ăn, cách chế biến và hình thức phục vụ. Theo giới thiệu trên website chính thức, thực đơn được xây dựng đa dạng về phong cách, thường xuyên đổi mới; bên cạnh món Việt còn có các lựa chọn ẩm thực Tây Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc tùy hành trình, thời điểm bay. Suất ăn được phục vụ theo từng bữa, kết hợp món chính với các thành phần như salad, bánh mì, trái cây hoặc món tráng miệng.

Danh hiệu tại World Culinary Awards 2026 là dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm hành khách của Vietnam Airlines. Không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống trong hành trình, thực đơn còn tạo cơ hội giới thiệu đặc sản địa phương, nguyên liệu theo mùa và văn hóa ẩm thực Việt Nam đến du khách quốc tế.

Việc kết hợp món ăn truyền thống với thực đơn quốc tế, đồng thời làm mới trải nghiệm theo mùa, cho thấy ẩm thực có thể trở thành một phần của bản sắc dịch vụ hàng không. Với Vietnam Airlines, mỗi suất ăn trên chuyến bay cũng là một cách đưa hương vị Việt Nam đến gần hơn với hành khách trong nước và quốc tế.