Đẩy nhanh giải ngân vốn Trung ương cho các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai

(GLO)- Tổng kinh phí giải ngân thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến nay đạt hơn 926,3 tỷ đồng trong tổng số gần 1.776,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 538,9/1.231,5 tỷ đồng, đạt 43,8%.

Tiến độ giải ngân giữa các dự án còn chênh lệch lớn. Riêng 9 dự án ở khu vực phía Đông tỉnh mới đạt tỷ lệ giải ngân 29,2%. Một số dự án có tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương rất thấp như: Phù Mỹ Bắc đạt 2,2%, Cát Tiến - Trung Lương 5,7%, Phù Mỹ Đông - Mỹ Thắng 7,2%, Ia Rsai 24,9%, Núi Gành - Đề Gi 34% và Ia Dreh 35,8%.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà ở, di dời dân cư; phối hợp với chủ đầu tư tổ chức chi trả, thanh toán ngay khi đủ điều kiện.

Đối với những dự án còn lượng vốn ngân sách Trung ương lớn chưa giải ngân, các địa phương phải rà soát, xác định chính xác nhu cầu kinh phí và khả năng giải ngân trong năm 2026; kịp thời báo cáo phần vốn không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu phương án điều chỉnh theo quy định.

Người dân ở khu tái định cư vùng thiên tai Núi Gành (giai đoạn 2), xã Đề Gi xây dựng nhà mới. Ảnh: Trọng Lợi

Đặc biệt, tại xã Ia Hiao và xã Uar - nơi có nhu cầu kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn nhưng tiến độ còn chậm, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; khẩn trương kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, dẫn đến không giải ngân hết vốn ngân sách Trung ương được giao và bị thu hồi, người đứng đầu cùng các cá nhân liên quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các chủ đầu tư và địa phương rà soát khả năng giải ngân từng dự án; xác định nhu cầu vốn thực tế, khối lượng đủ điều kiện thanh toán và phần vốn không thể giải ngân để tham mưu phương án điều chỉnh, điều chuyển phù hợp. Báo cáo phải hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 17-11-2026.

Các Ban Quản lý dự án có trách nhiệm khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán và giải ngân ngay đối với khối lượng đủ điều kiện; đồng thời phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, kịp thời chuyển kinh phí để chi trả, tránh dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thiện phương án bố trí, ổn định dân cư; tháo gỡ vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp rà soát tiến độ, nhu cầu vốn của từng dự án.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2026, ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính - nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Để khắc phục tình trạng chậm giải ngân, Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện; không để xảy ra tình trạng có vốn nhưng không giải ngân được.

Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm trong điều hành, chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt từ 90% trở lên.