Hà Nội tổng kiểm tra khu sạc xe điện tại nhà trọ, chung cư mini: Những nguy cơ nào bị siết chặt?

(GLO)- Ngày 9-11, UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch về kiểm tra an toàn điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Trong đó, khu vực để xe và sạc xe điện tại nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini được xác định là một trong những nội dung cần tập trung kiểm tra.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, TP. Hà Nội ưu tiên kiểm tra, xử lý các cơ sở xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng và những cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC. UBND các xã, phường phải hoàn thành kiểm tra nhóm cơ sở ưu tiên trước ngày 15-12-2026.

Xe điện được sạc tại 1 nhà trọ ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn/TTO

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thiết bị bảo vệ mạch điện, tình trạng sử dụng điện quá tải, các điểm câu mắc điện tạm thời, đấu nối không bảo đảm an toàn. Đặc biệt, khu vực để xe và sạc xe điện sẽ được rà soát về hệ thống dây dẫn, thiết bị điện và cách bố trí gần các vật liệu dễ cháy.

Các đoàn kiểm tra cũng đánh giá tình trạng kỹ thuật của tủ điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đóng cắt, hệ thống tiếp địa, chống sét; phát hiện dấu hiệu phát nhiệt, chập điện, quá tải và việc sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt. Những nguy cơ mất an toàn sẽ được hướng dẫn khắc phục theo phạm vi quản lý của từng chủ thể.

Không chỉ tập trung vào khu vực sạc xe điện, kế hoạch còn yêu cầu kiểm tra việc sử dụng điện đúng quy định, đúng mục đích theo thực tế và hợp đồng mua bán điện; công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và hồ sơ quản lý an toàn điện tại các cơ sở.

Từ quý I/2027, các địa phương tiếp tục rà soát, phân nhóm cơ sở theo mức độ nguy cơ để tổ chức kiểm tra thành từng đợt, phù hợp với điều kiện thực tế. 3 nhóm đối tượng được xác định gồm nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; các loại hình công trình, cơ sở khác.

TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành kiểm tra 100% nhà ở, công trình và cơ sở sử dụng điện thuộc diện kiểm tra theo kế hoạch.

Về tổ chức thực hiện, UBND xã, phường chủ trì rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc diện kiểm tra, phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị điện lực triển khai.

Cán bộ Điện lực tham gia đánh giá tình trạng hệ thống, thiết bị điện; lực lượng công an phối hợp kiểm tra các điều kiện PCCC và cung cấp thông tin về những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Thành phố cũng yêu cầu các lực lượng phối hợp với hoạt động kiểm tra định kỳ về PCCC, bảo đảm thống nhất một đầu mối, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Sau kiểm tra, đoàn công tác phải lập biên bản, ghi rõ tình trạng an toàn, những tồn tại, biện pháp khắc phục, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của cơ sở. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.