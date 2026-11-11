Gia Lai: Dự kiến hỗ trợ gần 1.200 suất quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

(GLO)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Phương châm đề ra là “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Điểm nhấn của kế hoạch là chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” được tổ chức tại 2 khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, kết hợp chương trình “Tết Sum vầy”, dự kiến trao 1.185 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tặng quà cho người lao động Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, 985 suất được trao trực tiếp tại 2 điểm tổ chức chương trình, gồm 610 suất tại khu vực phía Đông và 375 suất tại khu vực phía Tây; 200 suất còn lại được ủy quyền cho Công đoàn các xã, phường trao đến người lao động.

Theo kế hoạch, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” diễn ra từ ngày 8 đến 10-1-2027 tại Quảng trường Chiến thắng (phường Quy Nhơn) và từ ngày 15 đến 17-1-2027 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Mỗi điểm dự kiến có khoảng 40 gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe.

Hội thi "Đoàn viên khéo tay - Giữ hồn Tết Việt" Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐVCC

Mức hỗ trợ tại chương trình được xác định theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể, mức hỗ trợ 700.000 đồng/người đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; 1 triệu đồng/người đối với trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động dưới 31%.

Người mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động trên 31% được xem xét hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại 1 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku); thăm hỏi, tặng quà người lao động khó khăn, thu nhập thấp, mất việc làm, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Dự kiến, 100 đoàn viên, người lao động trực và làm việc trong đêm Giao thừa tại 2 khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh cũng được thăm, chúc Tết. Các cấp Công đoàn đồng thời tổ chức hoạt động đón Tết cho người lao động không có điều kiện về quê.

Cùng với chăm lo Tết, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp về tiền lương, thưởng Tết, lịch nghỉ và chế độ làm thêm; giám sát việc thực hiện quyền lợi của người lao động, kịp thời nắm bắt tình trạng nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội để có biện pháp hỗ trợ, phòng ngừa tranh chấp lao động; giúp đoàn viên, người lao động đón Tết an toàn, đầm ấm và trở lại làm việc đúng thời gian quy định.