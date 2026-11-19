(GLO)- Giảm giá sâu, quà tặng hấp dẫn, ưu đãi chỉ trong vài phút là những chiêu thức thường được sử dụng trong các phiên livestream bán hàng. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước khi chốt đơn để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc gặp khó khăn khi đổi trả.

Livestream bán hàng ngày càng phổ biến trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Thông qua những phiên phát trực tiếp, người mua có thể xem sản phẩm, nghe tư vấn và đặt hàng nhanh chóng. Tuy nhiên, tâm lý sợ bỏ lỡ ưu đãi cùng những lời thúc giục như “chỉ còn vài sản phẩm”, “giá chỉ áp dụng trong 5 phút” dễ khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng khi chưa tìm hiểu kỹ.

Săn sale qua livestream, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời mời chào giảm giá sâu. Ảnh: Quang Định/TTO

Thực tế, không ít người phản ánh tình trạng sản phẩm nhận được không giống quảng cáo, chất lượng không như cam kết hoặc khó liên hệ người bán để yêu cầu đổi trả. Một số trường hợp còn mua phải hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), các khiếu nại khi mua sắm trực tuyến chủ yếu liên quan đến hàng hóa không đúng mô tả, bị lỗi, hư hỏng, không bảo đảm chất lượng. Những mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện tử cần được đặc biệt lưu ý.

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin người bán, nguồn gốc và xuất xứ sản phẩm; tham khảo giá tại nhiều địa chỉ thay vì chỉ dựa vào mức giá được công bố trong livestream. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ chính sách giao hàng, đổi trả, hoàn tiền và bảo hành trước khi đặt mua.

Đặc biệt, không nên vội vàng chuyển tiền theo yêu cầu của tài khoản bán hàng không rõ danh tính hoặc tin vào những quảng cáo về công dụng, chất lượng vượt trội nhưng thiếu căn cứ. Người mua cũng nên ưu tiên các nền tảng thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương, có thể tra cứu tại website online.gov.vn.

Khi phát hiện hàng hóa không đúng cam kết, người tiêu dùng cần lưu lại video livestream, nội dung quảng cáo, tin nhắn, thông tin đơn hàng và chứng từ thanh toán để làm căn cứ khiếu nại đến người bán, nền tảng hoặc cơ quan chức năng.

Livestream mang đến sự thuận tiện và nhiều cơ hội mua sắm tiết kiệm, nhưng giá rẻ không đồng nghĩa với chất lượng tốt. Tìm hiểu kỹ sản phẩm, lựa chọn người bán đáng tin cậy và không chạy theo tâm lý chốt đơn bằng mọi giá là cách để người tiêu dùng bảo vệ túi tiền và quyền lợi của mình.