Giá nông sản hôm nay 29/10: Cà phê tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 29/10/2026 tăng 200–300 đồng/kg, lên 88.500–89.300 đồng/kg; hồ tiêu đi ngang, mức cao nhất tiếp tục giữ 140.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản sáng 29/10 có tín hiệu tích cực hơn ở mặt hàng cà phê khi giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt nhích lên sau chuỗi phiên giảm. Mức cao nhất trở lại 89.300 đồng/kg nhưng vẫn chưa lấy lại mốc 90.000 đồng/kg.

Hồ tiêu ổn định hơn khi giá tại các vùng khảo sát không thay đổi. Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu với 140.000 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (Lâm Đồng) đứng ở 139.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê tăng trở lại nhưng vẫn dưới 90.000 đồng/kg

Sau nhiều phiên liên tiếp đi xuống, giá cà phê trong nước ngày 29/10 đã phục hồi nhẹ.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 200 đồng/kg, lên 89.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng tăng 200 đồng/kg, đạt 88.500 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có mức thu mua thấp nhất.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng mạnh hơn 300 đồng/kg, lên 89.300 đồng/kg và tiếp tục đứng đầu trong nhóm khảo sát.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 89.000 đồng/kg +200 đồng/kg Lâm Đồng 88.500 đồng/kg +200 đồng/kg Gia Lai 89.000 đồng/kg +200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 89.300 đồng/kg +300 đồng/kg Mức trung bình công bố 89.100 đồng/kg +200 đồng/kg

Nhịp tăng mới giúp thị trường tạm thời ngắt chuỗi giảm mạnh những ngày trước. Tuy nhiên, khoảng giá 88.500–89.300 đồng/kg cho thấy cà phê Tây Nguyên vẫn chưa lấy lại được mốc tâm lý 90.000 đồng/kg.

So với mức 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tuần trước, giá cao nhất hiện thấp hơn khoảng 4.700 đồng/kg. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang chịu áp lực khá lớn trong giai đoạn nguồn hàng vụ mới tăng dần.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến mới nhất lại chưa thuận lợi. Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 xuống 3.199 USD/tấn, giảm 21 USD/tấn, tương đương 0,65%.

Arabica New York chịu sức ép mạnh hơn. Hợp đồng tháng 12/2026 còn 286,75 US cent/lb, giảm 7 US cent/lb, tương đương 2,38%.

Mặt hàng Kỳ hạn Giá cập nhật Thay đổi Robusta London 01/2027 3.199 USD/tấn -21 USD, -0,65% Arabica New York 12/2026 286,75 US cent/lb -7,00, -2,38%

Như vậy, cà phê trong nước đang có một nhịp phục hồi kỹ thuật trong khi thị trường quốc tế vẫn còn chịu sức ép. Khả năng duy trì đà tăng tại Tây Nguyên vì thế sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến các phiên tiếp theo trên sàn London và lượng hàng vụ mới được đưa ra bán.

Giá hồ tiêu hôm nay 29/10 giữ vùng 137.000–140.000 đồng/kg

Trái với những biến động liên tục của cà phê, giá hồ tiêu trong nước ngày 29/10 khá ổn định.

Đắk Lắk tiếp tục giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) đứng ở 139.000 đồng/kg sau khi đã giảm trong phiên trước.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 138.100 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg. Mốc 140.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại Đắk Lắk, cho thấy mặt bằng hồ tiêu chưa chịu áp lực giảm đồng loạt.

Thị trường thế giới cũng tương đối ổn định. Tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao khoảng 9.100 USD/tấn, tiêu đen Indonesia khoảng 6.850 USD/tấn và tiêu đen Brazil ASTA 570 ở 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được chào khoảng 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam tiếp tục quanh 8.450 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, các mức giá theo đồng rupee chưa thay đổi:

Loại tiêu Giá Rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 201.084 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 192.635 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 195.452 đồng/kg

Cà phê có nhịp hồi nhưng áp lực chưa hết

Điểm đáng chú ý nhất ngày 29/10 là giá cà phê trong nước đã tăng trở lại sau chuỗi phiên giảm sâu. Tuy nhiên, mức tăng 200–300 đồng/kg vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh mức giảm mạnh trong tuần qua.

Việc Robusta và Arabica tiếp tục điều chỉnh trong phiên quốc tế mới nhất cũng cho thấy thị trường chưa thực sự thoát khỏi áp lực. Trong khi đó, nguồn cung vụ mới từ Tây Nguyên đang tăng lên có thể khiến giá tiếp tục biến động mạnh.

Hồ tiêu ổn định hơn khi duy trì vùng 137.000–140.000 đồng/kg. Mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Lắk vẫn là điểm tựa đáng chú ý, nhưng để giá tăng rộng hơn, thị trường cần thêm lực mua từ các doanh nghiệp và đơn hàng xuất khẩu.