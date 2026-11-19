(GLO)- Từ 15 giờ ngày 19-11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, xuống còn 18.576 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít. Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 19-11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm so với kỳ điều hành trước.

Chiều 19-11, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, còn tối đa 19.100 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm 475 đồng/lít, xuống còn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.071 đồng/kg, còn 18.671 đồng/kg.

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU TỪ 15 GIỜ NGÀY 19-11-2026

Mặt hàng

Mức giảm

Giá mới

Xăng E5 RON92

823 đồng/lít

18.576 đồng/lít

Xăng E10 RON95-III

745 đồng/lít

19.100 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

475 đồng/lít

26.347 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

1.071 đồng/kg

18.671 đồng/kg



Mức giá trên là giá bán lẻ tối đa theo quy định. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối có trách nhiệm điều chỉnh giá bán tại hệ thống kinh doanh theo thời điểm điều hành.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 12 đến 19-11 chịu tác động của nhiều yếu tố đan xen. Trong đó có các diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine và dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về khả năng dư cung dầu mỏ trong quý IV-2026 khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng giảm chiếm chủ đạo.

Cụ thể, giá bình quân xăng RON92 dùng pha chế xăng E5 RON92 ở mức 100,784 USD/thùng, giảm 3,189 USD/thùng, tương đương 3,07% so với kỳ trước. Xăng RON95 dùng pha chế xăng E10 RON95-III bình quân 103,216 USD/thùng, giảm 2,812 USD/thùng, tương đương 2,65%.

Dầu diesel 0.05S bình quân đạt 148,730 USD/thùng, giảm 3,550 USD/thùng, tương đương 2,33%. Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 584,472 USD/tấn, giảm 36,073 USD/tấn, tương đương 5,81%.

Đáng chú ý, theo số liệu so sánh của Bộ Công Thương, giá xăng E10 RON95-III tại Việt Nam ngày 19-11 ở mức không cao hơn 19.100 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (30.434 đồng/lít), Campuchia (27.354 đồng/lít), Lào (43.992 đồng/lít) và Trung Quốc (34.025 đồng/lít).

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nếu phát hiện. Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước.