Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 13/10: Cà phê chững lại, hồ tiêu giữ vùng giá cao

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 13/10/2026 giữ ở 92.200 - 93.000 đồng/kg; hồ tiêu ổn định 136.500 - 140.000 đồng/kg, trong khi cà phê thế giới giảm.

Thị trường nông sản sáng 13/10 khá trầm lắng. Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên chưa ghi nhận thay đổi so với phiên trước, trong khi hồ tiêu cũng duy trì mặt bằng sau nhịp tăng đầu tuần. Điểm đáng chú ý nằm ở thị trường quốc tế khi Robusta London và Arabica New York cùng điều chỉnh giảm.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giữ vùng 92.200 - 93.000 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên sáng 13/10 tiếp tục đi ngang. Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg; Lâm Đồng thấp nhất với 92.200 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.000 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 92.200 đồng/kg Không đổi Gia Lai 93.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 93.000 đồng/kg Không đổi Bình quân 4 vùng 92.800 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hiện chênh lệch khoảng 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất. Sau đợt giảm mạnh đầu tháng rồi phục hồi trở lại, cà phê đang tạm cân bằng quanh mốc 93.000 đồng/kg.

Hoạt động giao dịch trong nước cũng khá thận trọng. Các doanh nghiệp và thương lái chủ yếu mua lượng vừa phải để phục vụ hợp đồng đã ký thay vì gia tăng mạnh tồn kho.

Robusta và Arabica cùng giảm

Trên thị trường quốc tế, Robusta London và Arabica New York cùng giảm trong bản cập nhật trước phiên sáng 13/10.

Robusta giao tháng 11/2026 giảm 1 USD/tấn, tương đương 0,03%, còn 3.470 USD/tấn. Arabica giao tháng 12/2026 giảm 1,10 US cent/lb, tương đương 0,38%, xuống 285,85 US cent/lb.

Mặt hàng Kỳ hạn Giá Thay đổi Robusta London 11/2026 3.470 USD/tấn -0,03% Arabica New York 12/2026 285,85 US cent/lb -0,38%

Áp lực lên giá cà phê thế giới vẫn liên quan đến kỳ vọng nguồn cung cải thiện. Dữ liệu được VOV dẫn lại cho biết triển vọng sản lượng từ Brazil và khả năng thị trường cà phê toàn cầu chuyển sang dư cung đang là những yếu tố khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Ở chiều tích cực, xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục tăng về sản lượng. Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ, dù giá xuất khẩu bình quân giảm khiến kim ngạch chịu sức ép.

Giá hồ tiêu hôm nay 13/10 ổn định

Thị trường hồ tiêu trong nước không thay đổi so với phiên trước. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất 136.500 đồng/kg.

Đắk Lắk duy trì 138.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 13/10/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.700 đồng/kg Không đổi

Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hiện dao động 136.500 - 140.000 đồng/kg. Thị trường đang giữ được mặt bằng hình thành sau phiên tăng trước đó, chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh đồng loạt.

Hồ tiêu thế giới chưa có biến động lớn

Giá hồ tiêu tại các thị trường xuất khẩu lớn tương đối ổn định. Tiêu đen Indonesia ở mức 6.834 USD/tấn, Malaysia 9.200 USD/tấn và tiêu đen ASTA 570 của Brazil khoảng 5.800 USD/tấn.

Với Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l được chào ở khoảng 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn; tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Theo bảng giá tiêu Ấn Độ bạn cung cấp, giá theo đồng rupee chưa thay đổi:

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 200.649 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 192.218 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 195.028 đồng/kg

Mức quy đổi sang đồng Việt Nam có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê chờ tín hiệu mới, hồ tiêu giữ vùng giá cao

Điểm đáng chú ý ngày 13/10 là sự ổn định của thị trường nội địa trái ngược với nhịp giảm nhẹ của cà phê thế giới.

Cà phê Tây Nguyên vẫn giữ được vùng 92.200 - 93.000 đồng/kg, nhưng diễn biến trên hai sàn quốc tế có thể tạo thêm áp lực nếu xu hướng giảm kéo dài. Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục ổn định và Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ được mốc 140.000 đồng/kg.