Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 12/10: Hai mặt hàng cùng đi ngang

Thị trường nông sản sáng 12/10 không xuất hiện biến động mới sau phiên phục hồi trước đó. Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giữ nguyên, mức cao nhất 93.000 đồng/kg. Hồ tiêu cũng đi ngang, trong đó Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì mốc 140.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Thị trường quốc tế chưa có mức đóng cửa mới, vì vậy giá Robusta London, Arabica New York và các thị trường hồ tiêu tham chiếu tiếp tục giữ theo phiên gần nhất.

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/10 giữ nguyên

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày 11/10.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 93.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) cũng giữ 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 92.200 đồng/kg. Mức trung bình được các bảng thị trường công bố tiếp tục ở khoảng 93.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.000 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 92.200 đồng/kg Không đổi Gia Lai 93.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 93.000 đồng/kg Không đổi Mức trung bình công bố 93.000 đồng/kg Không đổi

Sau nhịp tăng 1.000 – 1.200 đồng/kg ở phiên trước, việc giá không quay đầu giảm ngay giúp cà phê tạm thời giữ được vùng 93.000 đồng/kg tại phần lớn khu vực khảo sát.

Tuy nhiên, mặt bằng hiện nay vẫn thấp hơn vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong những ngày đầu tháng 10. Điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái giằng co sau chuỗi biến động khá mạnh.

Robusta London giữ mức tham chiếu gần nhất

Do chưa xuất hiện phiên đóng cửa mới, Robusta London tiếp tục được tham chiếu theo mức giá gần nhất.

Kỳ hạn Giá tham chiếu 11/26 3.470 USD/tấn 01/27 3.454 USD/tấn 03/27 3.422 USD/tấn 05/27 3.402 USD/tấn 07/27 3.383 USD/tấn

Hợp đồng tháng 11/2026 duy trì 3.470 USD/tấn. Đây là mức đóng cửa sau phiên phục hồi gần nhất của Robusta, trước khi thị trường bước vào thời gian nghỉ cuối tuần.

Arabica New York chưa có giá mới

Arabica New York cũng chưa ghi nhận phiên đóng cửa mới. Các mức tham chiếu gần nhất tiếp tục được giữ nguyên.

Kỳ hạn Giá tham chiếu 12/26 286,95 US cent/lb 03/27 279,80 US cent/lb 05/27 276,55 US cent/lb 07/27 274,15 US cent/lb 09/27 271,85 US cent/lb

Như vậy, thị trường cà phê thế giới ngày 12/10 chủ yếu ở trạng thái chờ đợi. Diễn biến khi các sàn mở cửa trở lại sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với giá thu mua trong nước đầu tuần mới.

Giá hồ tiêu hôm nay 12/10 giữ mốc 140.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với phiên trước, tiếp tục dao động trong khoảng 136.500 – 140.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tiếp tục giao dịch ở 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 136.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 12/10/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.700 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg. Đáng chú ý, sau khi tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg ở phiên trước, thị trường vẫn giữ được mặt bằng mới thay vì điều chỉnh ngay trở lại.

Giá hồ tiêu thế giới đi ngang

Thị trường hồ tiêu quốc tế ngày 12/10 chưa ghi nhận biến động mới tại các thị trường tham chiếu chính. Giá tiêu tại Ấn Độ cũng tiếp tục ổn định theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 198.378 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 190.043 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 192.821 đồng/kg

Các mức giá xuất khẩu tham chiếu gần nhất cũng chưa cho thấy biến động lớn: tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l quanh 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn và tiêu trắng khoảng 8.450 USD/tấn.

Hai mặt hàng tạm cân bằng sau phiên tăng

Điểm đáng chú ý ngày 12/10 là cả cà phê và hồ tiêu đều giữ được phần lớn mức tăng của phiên trước.

Cà phê duy trì mức cao nhất 93.000 đồng/kg sau khi phục hồi hơn 1.000 đồng/kg, trong khi hồ tiêu bảo vệ được mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).

Trong ngắn hạn, diễn biến đầu tuần của Robusta và Arabica sẽ là yếu tố cần theo dõi với cà phê. Với hồ tiêu, khả năng giữ được vùng 136.500 – 140.000 đồng/kg sẽ phụ thuộc vào sức mua và lượng hàng đưa ra thị trường.