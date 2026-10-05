Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 5/10: Hai mặt hàng cùng đi ngang

Thị trường nông sản sáng 5/10 chưa xuất hiện biến động mới tại các vùng sản xuất trọng điểm. Giá cà phê duy trì mặt bằng 93.499 – 94.000 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục đứng trong vùng 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Trên thị trường quốc tế, do chưa có mức đóng cửa mới sau cuối tuần, Robusta London và Arabica New York tiếp tục được tham chiếu theo phiên gần nhất. Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 ở 3.469 USD/tấn, Arabica tháng 3/2027 ở 280,50 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 5/10 giữ quanh 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước không thay đổi so với ngày 4/10. Mức bình quân công bố tiếp tục ở 94.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ mức 94.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất với 93.499 đồng/kg, còn Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục ở 94.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với 4/10 Đắk Lắk 94.000 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 93.499 đồng/kg Không đổi Gia Lai 94.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.000 đồng/kg Không đổi Mức bình quân công bố 94.000 đồng/kg Không đổi

Dữ liệu cập nhật đầu ngày cũng xác nhận giá cà phê tại các vùng trọng điểm vẫn nằm trong khoảng 93.499 – 94.000 đồng/kg.

Ở thị trường thế giới, các mức tham chiếu gần nhất vẫn cho thấy Robusta và Arabica đã có một phiên tăng trước khi bước vào cuối tuần.

Kỳ hạn Giá tham chiếu gần nhất Biến động phiên gần nhất Robusta 11/26 3.469 USD/tấn +0,61% Robusta 01/27 3.448 USD/tấn +1,32% Robusta 03/27 3.424 USD/tấn +1,45% Arabica 03/27 280,50 US cent/lb +0,32% Arabica 05/27 277,80 US cent/lb +0,51%

Việc chưa có phiên giao dịch mới khiến giá thế giới sáng 5/10 chủ yếu được theo dõi theo các mức đóng cửa gần nhất, thay vì xuất hiện biến động mới trong ngày.

Giá hồ tiêu hôm nay 5/10 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu không thay đổi tại toàn bộ khu vực khảo sát, tiếp tục dao động từ 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì vị trí cao nhất với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 138.500 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục có mức thấp nhất 136.500 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua So với 4/10 Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.800 đồng/kg Không đổi

Thị trường hồ tiêu đã duy trì mặt bằng này trong nhiều phiên đầu tháng 10. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 4.000 đồng/kg.

Giá tiêu Ấn Độ cũng chưa có thay đổi đáng kể.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Giá quy đổi GARBLED 71.400 199.742 đồng/kg Gram/lít 68.400 191.349 đồng/kg UNGARBLED 69.400 194.147 đồng/kg

Thị trường chờ tín hiệu mới đầu tuần

Ngày 5/10, cà phê và hồ tiêu cùng bước vào trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Với cà phê, mốc 94.000 đồng/kg tiếp tục là vùng giá đáng chú ý, trong khi hồ tiêu giữ khá chắc vùng trên 136.000 đồng/kg.

Diễn biến đầu tuần mới sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng của hai sàn cà phê quốc tế, sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng được đưa ra thị trường. Riêng hồ tiêu, chuỗi phiên đi ngang cho thấy cung - cầu hiện tương đối cân bằng.