Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 6/10: Cà phê tăng, tiêu đi ngang

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 6/10/2026 tăng tại nhiều vùng, cao nhất 94.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục đi ngang, duy trì mức cao nhất 140.500 đồng/kg.

Thị trường nông sản sáng 6/10 ghi nhận tín hiệu tích cực từ mặt hàng cà phê. Giá thu mua tại Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, trong khi khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức 94.000 đồng/kg. Mặt bằng giá hiện dao động 93.499 – 94.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, dữ liệu sàn quốc tế cập nhật lúc 01:38 ngày 6/10 cho thấy Robusta London và Arabica New York cùng tăng khá rõ.

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/10 tăng tại nhiều vùng

Đắk Lắk tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, đạt 94.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Gia Lai cũng tăng 200 đồng/kg lên 94.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng tương tự, đạt 93.499 đồng/kg và vẫn là khu vực có giá thấp nhất.

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức 94.000 đồng/kg, chưa ghi nhận thay đổi mới.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 94.000 đồng/kg +200 đồng/kg Lâm Đồng 93.499 đồng/kg +200 đồng/kg Gia Lai 94.000 đồng/kg +200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.000 đồng/kg Không đổi Bình quân 4 vùng khoảng 93.875 đồng/kg Tăng

Nếu làm tròn theo mặt bằng công bố, giá cà phê đang quanh ngưỡng 94.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ hơn 500 đồng/kg, cho thấy giá thu mua giữa các vùng đang khá sát nhau.

Robusta London đồng loạt tăng

Phiên cập nhật mới nhất cho thấy Robusta London tăng tại tất cả kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 11/2026 đạt 3.528 USD/tấn, tăng 59 USD/tấn, tương đương 1,70%. Các kỳ hạn xa cùng tăng 64 – 68 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 11/26 3.528 USD/tấn +59 USD, +1,70% 01/27 3.512 USD/tấn +64 USD 03/27 3.492 USD/tấn +68 USD 05/27 3.480 USD/tấn +68 USD 07/27 3.467 USD/tấn +68 USD

Đơn vị giao dịch Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn.

So với phiên trước, đà tăng xuất hiện trên toàn bộ đường kỳ hạn, cho thấy tâm lý thị trường Robusta đang tích cực hơn.

Arabica New York cũng tăng trên diện rộng

Arabica New York cùng chiều với Robusta.

Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 284,30 US cent/lb, tăng 3,80 US cent/lb, tương đương 1,35%. Các hợp đồng còn lại cũng tăng từ 2,25 – 3,10 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 03/27 284,30 US cent/lb +3,80 05/27 280,90 US cent/lb +3,10 07/27 278,55 US cent/lb +2,85 09/27 276,05 US cent/lb +2,65 12/27 273,20 US cent/lb +2,25

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Việc hai sàn cà phê đồng loạt tăng tạo thêm yếu tố hỗ trợ đối với giá trong nước, dù diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc nguồn cung vụ mới, tỷ giá và nhu cầu mua hàng.

Giá hồ tiêu hôm nay 6/10 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới. Mặt bằng thu mua tiếp tục dao động từ 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.000 đồng/kg, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở 136.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 6/10/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.800 đồng/kg Không đổi

Biên độ giữa mức cao nhất và thấp nhất là 4.000 đồng/kg. Chuỗi phiên đi ngang cho thấy thị trường hồ tiêu vẫn đang trong trạng thái cân bằng tương đối giữa bên mua và bên bán.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Theo dữ liệu cập nhật, giá các loại tiêu tại Ấn Độ chưa thay đổi theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 199.942 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 191.541 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 194.341 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê có tín hiệu tích cực hơn hồ tiêu

Điểm đáng chú ý ngày 6/10 là giá cà phê trong nước tăng tại ba vùng, trong khi Robusta London và Arabica New York cùng đi lên mạnh hơn so với phiên trước.

Riêng hồ tiêu vẫn duy trì trạng thái ổn định. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg và chưa xuất hiện tín hiệu tăng hoặc giảm đồng loạt.