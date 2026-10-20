Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 20/10/2026: Cà phê tăng nhẹ, thế giới khởi sắc

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 20/10/2026 tăng 200 đồng/kg, lên 92.300–93.200 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục đi ngang trong vùng 137.500–140.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản sáng 20/10 có phần tích cực hơn ở mặt hàng cà phê. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt nhích thêm 200 đồng/kg, đưa mức cao nhất lên 93.200 đồng/kg.

Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Mặt bằng giá trong nước chưa xuất hiện biến động mới, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu ở mức 140.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng đồng loạt 200 đồng/kg

Sau phiên đi ngang cuối tuần, giá cà phê sáng 20/10 đồng loạt tăng tại các vùng khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng lên 93.200 đồng/kg, cao nhất thị trường. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.000 đồng/kg. Lâm Đồng ở mức 92.300 đồng/kg, thấp nhất trong bốn khu vực.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.000 đồng/kg +200 đồng/kg Lâm Đồng 92.300 đồng/kg +200 đồng/kg Gia Lai 93.000 đồng/kg +200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 93.200 đồng/kg +200 đồng/kg

Mặt bằng cà phê hiện dao động từ 92.300–93.200 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 900 đồng/kg, tương đối hẹp.

Việc giá tăng trở lại giúp thị trường giữ được khu vực quanh 93.000 đồng/kg sau nhiều phiên biến động mạnh. Tuy nhiên, giai đoạn thu hoạch mới đang đến gần nên áp lực nguồn cung vẫn là yếu tố cần theo dõi trong các tuần tới.

Thị trường quốc tế sáng 20/10 cũng chuyển động theo hướng tích cực sau thời gian nghỉ cuối tuần. Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 đang giao dịch quanh 3.474–3.480 USD/tấn, cao hơn đáng kể mức tham chiếu 3.405 USD/tấn trước đó.

Arabica New York cũng tăng mạnh, với hợp đồng đại diện lên quanh 314,75 US cent/lb. Do các sàn đang giao dịch, mức giá có thể tiếp tục thay đổi trong ngày.

Mặt hàng Kỳ hạn tham chiếu Giá sáng 20/10 Xu hướng Robusta London 01/2027 khoảng 3.474–3.480 USD/tấn Tăng Arabica New York 12/2026 khoảng 314,75 US cent/lb Tăng

Đà đi lên của hai sàn tạo thêm lực đỡ tâm lý cho cà phê trong nước. Dù vậy, giá nội địa trong ngắn hạn còn phụ thuộc vào tốc độ thu hoạch, lượng hàng nông dân bán ra và nhu cầu mua của doanh nghiệp.

Giá hồ tiêu hôm nay 20/10 tiếp tục đi ngang

Trái với cà phê, hồ tiêu chưa ghi nhận thay đổi mới. Giá thu mua tiếp tục dao động từ 137.500–140.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 139.000 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 138.000 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng có mức thấp nhất 137.500 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 139.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 138.400 đồng/kg Không đổi

Sau nhịp điều chỉnh trước đó, hồ tiêu đã có thêm các phiên giữ giá. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện là 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l tiếp tục quanh 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn; tiêu trắng giữ quanh 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu Ấn Độ theo dữ liệu tham khảo cũng chưa thay đổi:

Loại tiêu Giá Rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.362 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 193.860 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 196.694 đồng/kg

Cà phê có thêm lực đỡ, hồ tiêu vẫn chờ sức mua

Điểm đáng chú ý của phiên 20/10 là sự đồng thuận giữa cà phê trong nước và thị trường quốc tế. Giá Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica đều đi lên khi bước vào tuần giao dịch mới.

Hồ tiêu vẫn thận trọng hơn. Mốc 140.000 đồng/kg tiếp tục được giữ tại Đắk Nông (Lâm Đồng), nhưng thị trường chưa xuất hiện lực mua đủ mạnh để tạo một nhịp tăng mới trên diện rộng.

Trong những phiên tới, cà phê sẽ chịu tác động đáng kể từ diễn biến trên hai sàn quốc tế và nguồn cung vụ mới. Với hồ tiêu, hoạt động thu mua xuất khẩu tiếp tục là yếu tố cần theo dõi để xác định khả năng vượt vùng giá hiện nay.