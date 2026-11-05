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Vì sao Grab phải bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí, UBCTQG)

(GLO)- Sau khi rà soát chính sách giá cước và các khoản khấu trừ của Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) xác định một số chuyến xe có mức khấu trừ vượt ngưỡng 35%. Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho tài xế.

Ngày 5-11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thông tin kết quả rà soát chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab, sau khi tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế về các khoản phí bị trừ trên mỗi chuyến xe.

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Grab dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng cho các đối tác tài xế bị ảnh hưởng, bắt đầu từ ngày 5-11. Ảnh minh họa: Nguyễn Vy/Dân trí

Theo kết quả rà soát, một trong những vấn đề đáng chú ý là tình trạng một số chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt ngưỡng 35%. Qua kiểm tra, Grab ghi nhận khoảng 0,13% tổng số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay thuộc diện này.

Giải trình với cơ quan quản lý, Grab cho biết, nguyên nhân xuất phát từ biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán, khiến mức phí khấu trừ vượt ngưỡng thiết lập của hệ thống. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng cho các đối tác tài xế bị ảnh hưởng. Việc bồi hoàn bắt đầu từ ngày 5-11.

Đối với tài xế đang hoạt động trên nền tảng, khoản tiền bồi hoàn sẽ được tự động cộng vào ví. Với những tài xế đã thanh lý hợp đồng hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua tin nhắn SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30-11 để nhận tiền.

Không chỉ bồi hoàn các khoản khấu trừ vượt ngưỡng, Grab còn đưa ra nhiều giải pháp điều chỉnh chính sách giá, phí sau quá trình làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Cụ thể, từ ngày 10-11-2026, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Đồng thời, Grab thay đổi cơ chế thu phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế theo hướng linh hoạt hơn giữa các chuyến xe.

Theo phương án điều chỉnh, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận sau khi trừ phí và thuế dự kiến dao động từ 60,59-85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán đối với dịch vụ GrabBike; từ 59,68-84,31% đối với GrabCar. Mức thực nhận tối thiểu tăng lần lượt 8,59 và 7,68 điểm phần trăm so với mức thấp nhất trước đây.

Bên cạnh đó, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026; bố trí 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe sử dụng nhiên liệu xăng và phí sạc điện đối với xe điện.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc rà soát được thực hiện nhằm đánh giá tính minh bạch, hợp lý của chính sách giá cước, phí và các khoản khấu trừ trên nền tảng Grab, qua đó bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đối tác tài xế.

Cơ quan này sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các giải pháp mà Grab đã đề xuất, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo định kỳ về chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

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