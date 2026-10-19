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Gia Lai: Ðào tạo nghề sát với nhu cầu thị trường, người lao động

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NGUYỄN MUỘI
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(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026 của UBND tỉnh Gia Lai, các ngành, đơn vị và địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ lao động được đào tạo.

Ðồng thời, chú trọng gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường, mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân.

Tối 14-10, tại thôn Trung Tín (xã Tuy Phước), không khí lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn trở nên rộn ràng khi các học viên cùng nhau thực hành những món ăn theo hướng dẫn của giáo viên. Người chuẩn bị nguyên liệu, người đứng bếp, người chuẩn bị sản phẩm trang trí, bày biện, hoàn thiện món ăn.

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Người lao động xã Tuy Phước tham gia lớp nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Ảnh: Nguyễn Muội

Lớp học do UBND xã Tuy Phước phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức, thu hút 35 học viên. Không chỉ học công thức chế biến, các học viên còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng thực hành, kiến thức về nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từng bước tích lũy để phục vụ công việc và phát triển sinh kế.

Chị Hồ Ngọc Quỳnh (SN 1984, ở thôn Trung Tín) hiện làm công việc giữ trẻ tại nhà, đồng thời bán thêm các món ăn vặt như sữa chua, bánh flan để tăng thu nhập. Chị mong muốn được đào tạo nghề nấu ăn bài bản để sau này xin làm cấp dưỡng tại trường mầm non. Tuy nhiên, do con còn nhỏ và bận việc gia đình nên trước đây chị chưa thể sắp xếp thời gian học nghề.

Khi địa phương tổ chức lớp sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn miễn phí dành cho lao động nông thôn, chị Quỳnh đã đăng ký tham gia. Lớp học vào buổi tối giúp chị chủ động sắp xếp công việc, vừa học nghề vừa chăm lo gia đình.

“Khi được giáo viên thông báo, sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận chứng chỉ sơ cấp nghề có thể đáp ứng điều kiện để xin việc ở vị trí cấp dưỡng, tôi rất vui. Đây là cơ hội để tôi thực hiện dự định của mình” - chị Quỳnh chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo hơn 5.500 lao động trên tổng chỉ tiêu 6.020 người, đạt khoảng 92% kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026. Kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện chỉ tiêu đã đạt mức cao.

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Phiên giao dịch việc làm tổ chức cho người lao động tại xã Vĩnh Sơn ngày 13-10-026 Ảnh: ĐVCC

Cùng với hoạt động đào tạo nghề, việc đưa thông tin tuyển dụng đến gần người lao động được xác định là một khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động. Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ), từ ngày 13 đến ngày 30-10, Trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức 20 ngày hội việc làm tại 20 xã, phường thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

UBND tỉnh triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026, từ ngày 30-9-2026 đến hết ngày 10-1-2027. Chiến dịch huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, DN và các tổ chức liên quan.

Theo mục tiêu chiến dịch, tỉnh phấn đấu tổ chức đào tạo nghề cho ít nhất 3.367 người; hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026 là 6.020 người. Đồng thời, tổ chức ít nhất 30 phiên giao dịch việc làm để kết nối DN với người lao động; giới thiệu việc làm, cung ứng ít nhất 1.864 lao động cho DN và các dự án trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 4.151 lao động sau đào tạo tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình hoặc tham gia xuất khẩu lao động…

Là một trong những DN tham gia các phiên giao dịch việc làm, Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) có nhu cầu tuyển dụng 120 lao động làm việc trong lĩnh vực chế biến thủy sản, chủ yếu ở trình độ phổ thông. Bà Đinh Châu Tâm Thảo - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định - chia sẻ: “Hiệu quả tuyển dụng, kết nối việc làm có thể chưa thể hiện ngay sau mỗi phiên giao dịch. Việc tham gia các ngày hội việc làm giúp công ty nâng cao độ nhận diện thương hiệu tuyển dụng, tạo niềm tin với người lao động. Qua đó, người dân chủ động tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội của công ty và liên hệ tìm việc khi có nhu cầu”.

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