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Mở rộng diện đóng BHXH bắt buộc: Shipper, tài xế công nghệ có thuộc diện?

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NHÃ UYÊN (TNO, VNN, SGGPO)

(GLO)- Sáng 9-11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, vấn đề mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tiếp tục được nhiều đại biểu quan tâm. Đáng chú ý, nhóm lao động làm việc trên nền tảng số, shipper và tài xế công nghệ được đề cập.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, đối với nhóm người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ quy định hiện hành về thẩm quyền quyết định mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu vào sáng 9-11. Ảnh: Quang Phúc/SGGPO

Theo đó, khi xuất hiện những nhóm đối tượng có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên nhưng chưa được quy định cụ thể trong luật, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Trong đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng đối tượng đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số khi đáp ứng đủ điều kiện.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng dự kiến tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất cấp có thẩm quyền khi xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH, làm cơ sở quy định cụ thể trong quá trình sửa đổi toàn diện luật giai đoạn 2027-2028.

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng tham gia, hiệu quả quản lý và đầu tư Quỹ BHXH cũng là nội dung được các đại biểu quan tâm. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, cơ quan soạn thảo dự kiến bổ sung các nguyên tắc đầu tư quỹ theo hướng bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững, hiệu quả và minh bạch; đồng thời, Chính phủ sẽ quy định tiêu chí đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro và lộ trình đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Đây là vấn đề quan trọng trong bối cảnh quy mô quỹ ngày càng lớn, đòi hỏi phải bảo đảm an toàn nguồn lực và quyền lợi lâu dài của người tham gia.

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Tài xế xe công nghệ và shipper được đề xuất đưa vào diện đóng BHXH bắt buộc. Ảnh: TTO

Đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung, Bộ trưởng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ nguyên quy định như Luật BHXH năm 2024, không bổ sung cơ chế để cá nhân người lao động tự tham gia đóng góp tạo lập quỹ hưu trí bổ sung.

Việc mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động phi chính thức, shipper và tài xế công nghệ hiện vẫn đang được nghiên cứu, đánh giá.

Lộ trình và điều kiện cụ thể sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách, hướng tới mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội nhưng không tạo gánh nặng bất hợp lý cho người lao động.

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