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Cụm thi đua số 8 Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Hơn 200 tỷ đồng vốn vay tiếp sức phụ nữ phát triển kinh tế

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NGỌC SANG NGỌC SANG
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(GLO)- Ngày 9-10, tại xã Chư Sê, Cụm thi đua số 8 Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026. 

Các bà: Đặng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Sê (đơn vị Cụm trưởng) và Võ Thị Duy Minh - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Băng (đơn vị Cụm phó) đồng chủ trì hội nghị.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S

Cụm thi đua số 8 gồm Hội LHPN 9 xã: Chư Sê, Al Bá, Bờ Ngoong, Ia Băng, Chơ Long, KDang, Kon Chiêng, Lơ Pang và Chư Krey. Năm 2026, Hội LHPN các xã trong cụm đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống.

Đáng chú ý, 9/9 đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ vốn vay tại các đơn vị đạt hơn 200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã trao 22 suất sinh kế gồm heo, bò, gà giống, cây giống và tiền mặt cho 22 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 118,8 triệu đồng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu biểu, Hội LHPN xã Chư Sê phối hợp tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương - Tiếp thêm nghị lực cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật”, trao 200 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng. Hội LHPN xã Chơ Long duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”, tổ chức phiên chợ 0 đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, các đơn vị đã vận động, hỗ trợ 135 hộ đạt tiêu chí; triển khai 9 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Riêng Hội LHPN xã Ia Băng trồng 600 cây hoa giấy trên tuyến đường dài 3,5 km, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

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Các đại biểu tham dự hội nghị chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2027. Ảnh: N.S

Phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút hơn 612 hội viên, phụ nữ và người dân tham gia; xây dựng 34 mô hình “Gia đình số” với 542 thành viên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hội, phong trào phụ nữ trong năm 2027.

Dịp này, hội nghị bình xét, đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 2 đơn vị xuất sắc; đồng thời bầu Hội LHPN xã Ia Băng làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2027.

Sau hội nghị tổng kết, các đơn vị đã phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2027.

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