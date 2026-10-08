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Gia Lai: Phụ nữ 9 xã, phường giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày 20-10

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ÁNH KIỀU
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(GLO)- Ngày 8-10, tại Hội trường 23/3 (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua số 12 tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ “Giai điệu tháng 10 - gắn kết yêu thương”, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Chương trình có sự tham gia của Hội LHPN các xã: Đak Pơ, Ya Hội, Cửu An, Kông Chro, Ya Ma, SRó, Đăk Song và các phường An Khê, An Bình. Cán bộ, hội viên, phụ nữ các đơn vị mang đến nhiều tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

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Hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: Ánh Kiều

Thông qua chương trình, cán bộ, hội viên, phụ nữ các đơn vị có dịp giao lưu, chia sẻ, phát huy năng khiếu văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết, gắn bó trong hoạt động Hội.

Dịp này, các đơn vị cũng trao tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

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